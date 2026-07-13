Η μάχη κατά της ασφαλιστικής απάτης κερδίζεται στην πρόληψη

Η ασφαλιστική απάτη παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον κλάδο, επηρεάζοντας όχι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών αλλά και το κόστος για τους ασφαλισμένους. Ο Χριστόφορος Ζαρόκωστας, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξηγεί πώς η αγορά μεταβαίνει από την ανίχνευση στην πρόληψη, αξιοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου. Παράλληλα, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των δικτύων πωλήσεων, τη σημασία της διακλαδικής συνεργασίας και τις προοπτικές για μια πιο συντονισμένη αντιμετώπιση της απάτης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστεύετε ότι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το ζήτημα της απάτης στην ασφαλιστική αγορά; Πού πρέπει να εστιάσουν οι εταιρείες;

Τα τελευταία χρόνια, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στη διαχείριση περιστατικών απάτης, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ενισχύοντας, σε σημαντικό βαθμό, τη συνεργασία σε επίπεδο αγοράς. Η απάτη πλέον αναγνωρίζεται ως κρίσιμος επιχειρησιακός και οικονομικός κίνδυνος και όχι ως ένα δευτερεύον λειτουργικό ζήτημα. Παραδοσιακά, η έμφαση δινόταν, κυρίως, στον εντοπισμό περιστατικών κατά το στάδιο των αποζημιώσεων.

Σήμερα, όμως, το βάρος μετατοπίζεται σταθερά από την ανίχνευση στην πρόληψη. Η αξιοποίηση δεδομένων, τα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιτρέπουν την έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων απάτης ήδη από τη φάση της πώλησης και της ανάληψης κινδύνου.

Στο πλαίσιο του «τριγώνου της απάτης» -πίεση, δικαιολόγηση και ευκαιρία- οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να επηρεάσουν κυρίως την «ευκαιρία», περιορίζοντας τα κενά σε διαδικασίες και ελέγχους. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτό είναι σημαντική, ωστόσο η επόμενη φάση απαιτεί πιο ολιστική προσέγγιση σε όλο τον κύκλο ζωής της ασφαλιστικής σχέσης και σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος των δικτύων πωλήσεων. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ως το πρώτο σημείο επαφής με τον πελάτη, επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα της αρχικής πληροφόρησης και μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα ενδείξεις ασυνέπειας ή αυξημένου κινδύνου. Η συνεχής εκπαίδευση, η παροχή κατάλληλων εργαλείων underwriting στα σημεία πώλησης, η ενίσχυση της κουλτούρας συμμόρφωσης και η σωστή ευθυγράμμιση κινήτρων και αντικινήτρων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για αποτελεσματική πρόληψη, ήδη από τη σύναψη της ασφαλιστικής σχέσης.