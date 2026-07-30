ΤτΕ: Τι έδειξαν 7 επιτόπιοι έλεγχοι σε ασφαλιστικές

Επτά επιτόπιους ελέγχους διενήργησε το 2025 η Τράπεζα της Ελλαδος σε ασφαλιστικές. Οι έλεγχοι αξιολόγησαν το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, τη διαχείριση και λειτουργικότητα των αντασφαλιστικών συμβάσεων, τις γενικές απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Όπως αναφέρεται και στην 'Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας της ΤτΕ Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στις εξής περιοχές:

α) στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, κυρίως ως προς τον βαθμό εμπλοκής και την επάρκεια τεκμηρίωσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του,

β) στην ενσωμάτωση της διαδικασίας Ιδίας Αξιολόγησης Κινδύνου και Φερεγγυότητας καθώς και του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνου (risk appetite) στον στρατηγικό σχεδιασμό και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, και

γ) στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τη διακυβέρνηση ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων και τον καθορισμό και παρακολούθηση ορίων ανοχής για βασικές κατηγορίες κινδύνου.

Όσον αφορά τους κινδύνους ΤΠΕ, διαπιστώθηκαν αδυναμίες στις εξής περιοχές: