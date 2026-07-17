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Data Centers: Μπορούν να ασφαλιστούν για ζημιές στο περιβάλλον;

Οι τοπικές κοινότητες ανησυχούν για υποβάθμιση της γης και του φυσικού περιβάλλοντος

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/7/2026
Sofos Insurance
Data Centers: Μπορούν να ασφαλιστούν για ζημιές στο περιβάλλον;

Η εκρηκτική άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου ανάγκη για υποδομές, με τα κέντρα δεδομένων να αποτελούν πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας. Τι γίνεται όμως με το μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που φαίνεται ότι αφήνουν και κατά πόσο ασφαλίζονται για κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή βλάβη σε τρίτους;

Αυτό που σίγουρα καταγράφεται μέχρι στιγμής είναι ότι παρά το γεγονός ότι η κατασκευή των κέντρων αυτών συνοδεύεται από υποσχέσεις για ανάπτυξη και θέσεις εργασίες οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν, θεωρώντας ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι άνθρωποι ανησυχούν για πιθανή μόλυνση των υπόγειων υδάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της λειτουργίας, υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, ατμοσφαιρική ρύπανση και εκπομπές αερίων και γενικότερα υποβάθμιση της γης και του φυσικού περιβάλλοντος. Τι όμως από τους κινδύνους αυτούς ασφαλίζεται;

Σύμφωνα με την chubb και τη zurich η ασφαλιστική αγορά έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προϊόντα για τη διαχείριση αυτών των σύνθετων κινδύνων καλύπτοντας:

  1. Environmental Impairment Liability (Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης): Κάλυψη για περιστατικά ρύπανσης, είτε αυτά είναι αιφνίδια και τυχαία είτε σταδιακά, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του κέντρου.

  2. Κάλυψη για Εκπομπές και Πρόστιμα: Ένα χαρακτηριστικό σενάριο ζημιάς αφορά τις γεννήτριες ντίζελ ενός data center, οι οποίες μπορεί να εκλύσουν υπερβολικούς ρύπους κατά τη διάρκεια δοκιμών, παραβιάζοντας περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ασφάλιση καλύπτει τα πρόστιμα, τα έξοδα καθαρισμού, αλλά και τις αξιώσεις τρίτων για ζημιές στην υγεία ή το περιβάλλον.

  • Πρόληψη και Ανθεκτικότητα: Μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες "Resilience Solutions" που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις πρόληψης ζημιών στο εργοτάξιο για τη μείωση των περιβαλλοντικών και δομικών κινδύνων. Αυτό περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση ακραίων κλιματικών φαινομένων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαρροές ή άλλες καταστροφές.

    • https://youtube.com/shorts/7rEzhCwPhqc?si=YZpihf3OiqSRFGlJ

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