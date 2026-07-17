Η εκρηκτική άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου ανάγκη για υποδομές, με τα κέντρα δεδομένων να αποτελούν πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας. Τι γίνεται όμως με το μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που φαίνεται ότι αφήνουν και κατά πόσο ασφαλίζονται για κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή βλάβη σε τρίτους;

Αυτό που σίγουρα καταγράφεται μέχρι στιγμής είναι ότι παρά το γεγονός ότι η κατασκευή των κέντρων αυτών συνοδεύεται από υποσχέσεις για ανάπτυξη και θέσεις εργασίες οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν, θεωρώντας ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι άνθρωποι ανησυχούν για πιθανή μόλυνση των υπόγειων υδάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της λειτουργίας, υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, ατμοσφαιρική ρύπανση και εκπομπές αερίων και γενικότερα υποβάθμιση της γης και του φυσικού περιβάλλοντος. Τι όμως από τους κινδύνους αυτούς ασφαλίζεται;

Σύμφωνα με την chubb και τη zurich η ασφαλιστική αγορά έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προϊόντα για τη διαχείριση αυτών των σύνθετων κινδύνων καλύπτοντας: