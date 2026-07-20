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Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: ο εξελισσόμενος ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης

12ο Corporate Governance Conference

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Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: ο εξελισσόμενος ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, το 12ο Corporate Governance Conference του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham Greece), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς δημόσιου διαλόγου για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Με κεντρικό θέμα «Lead with Strategy, Govern with Impact», το συνέδριο συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής, θεσμικής και επενδυτικής κοινότητας, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για τον εξελισσόμενο ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές εξελίξεις, γεωπολιτικές προκλήσεις, αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις και μεταβαλλόμενες προσδοκίες από επενδυτές και κοινωνία.

Ξεχωριστή στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η συμμετοχή του Mark T. Uyeda, Commissioner της U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, αναδεικνύοντας τις διεθνείς εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, τις προκλήσεις της εποπτείας και τον καθοριστικό ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών.

Ο κ. Uyeda υπογράμμισε ότι οι ισχυρές και αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές αποτελούν βασικό μοχλό καινοτομίας, ανάπτυξης και ορθής κατανομής των κεφαλαίων, επισημαίνοντας ότι η πραγματική τους αξιοπιστία θεμελιώνεται στην ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων.

«Πιστεύω βαθιά στη δύναμη των αγορών να προάγουν την καινοτομία, την ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων και των κινδύνων. Εκείνο όμως που προσδίδει πραγματική αξιοπιστία στις αγορές είναι η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των ίδιων των επιχειρήσεων. Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι μια λίστα ελέγχου ούτε μια διαδικασία συμμόρφωσης. Είναι το πλαίσιο που διαμορφώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μιας εταιρείας και των επενδυτών της. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι που επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για το πού θα τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους

Από την πλευρά της, η Βασιλική Λαζαράκου τόνισε ότι η πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για πληροφορίες που είναι ουσιαστικές, εύκολα κατανοητές και συγκρίσιμες, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογούν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις.

«Στην Ευρώπη λειτουργούμε μέσα σε ένα σύνθετο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο συχνά δυσκολεύει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους επενδυτές να διακρίνουν τι είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πληροφορίες που να είναι σαφείς, περιεκτικές και συγκρίσιμες. Χρειαζόμαστε κοινά και τυποποιημένα κριτήρια που θα επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν με συνέπεια την οικονομική θέση και την πορεία μιας εταιρείας διαχρονικά.»

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, ο οποίος τόνισε ότι η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί πλέον στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας και βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ανταγωνιστικότητας.

Όπως ανέφερε:

«Η καλή διακυβέρνηση δεν είναι εμπόδιο στην επιχειρηματική ταχύτητα αλλά κάτι περισσότερο από μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης. Είναι ένα σύστημα ηγεσίας, λογοδοσίας και μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας. Είναι η προϋπόθεση ώστε οι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη

Ο Γενικός Διευθυντής του AmCham Greece, Ηλίας Σπυρτούνιας, σημείωσε ότι η εταιρική διακυβέρνηση εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους κινδύνους και να δημιουργούν διατηρήσιμη αξία.

«Οι διαρκείς πιέσεις για ανταγωνιστικότητα μεταβάλλουν συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες παράγουν αξία. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ο μηχανισμός που τις βοηθά να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους και, τελικά, να δημιουργούν αξία. Περνάμε από τη διαδικασία στο αποτέλεσμα: δεν συμμορφωνόμαστε απλώς· παράγουμε αξία

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα τα Διοικητικά Συμβούλια, εξετάζοντας κρίσιμα ζητήματα όπως η σύνδεση της στρατηγικής με την αποτελεσματική διακυβέρνηση, ο σχεδιασμός διαδοχής, η αξιολόγηση και οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στη λειτουργία των οργανισμών.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη οι αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπεύθυνης ηγεσίας να ενσωματώνονται στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, ώστε η εταιρική διακυβέρνηση να λειτουργεί όχι μόνο ως μηχανισμός συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντας προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.

Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι εποπτικών αρχών, εισηγμένων εταιρειών, διεθνών οργανισμών, μεγάλων επιχειρήσεων, νομικών και συμβουλευτικών εταιρειών, καθώς και ακαδημαϊκοί και ειδικοί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των διεθνών τάσεων και των βέλτιστων πρακτικών.

Το 12ο Corporate Governance Conference επιβεβαίωσε ότι η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία επιχειρήσεων που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο θα συνεχίσει να προωθεί τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμών και της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.

#Απόψεις#Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο#Μεγάλη Βρεταννία#Τους Κινδύνους
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