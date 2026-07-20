Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, το 12ο Corporate Governance Conference του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham Greece), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς δημόσιου διαλόγου για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Με κεντρικό θέμα «Lead with Strategy, Govern with Impact», το συνέδριο συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής, θεσμικής και επενδυτικής κοινότητας, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για τον εξελισσόμενο ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές εξελίξεις, γεωπολιτικές προκλήσεις, αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις και μεταβαλλόμενες προσδοκίες από επενδυτές και κοινωνία.

Ξεχωριστή στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η συμμετοχή του Mark T. Uyeda, Commissioner της U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, αναδεικνύοντας τις διεθνείς εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, τις προκλήσεις της εποπτείας και τον καθοριστικό ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών.

Ο κ. Uyeda υπογράμμισε ότι οι ισχυρές και αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές αποτελούν βασικό μοχλό καινοτομίας, ανάπτυξης και ορθής κατανομής των κεφαλαίων, επισημαίνοντας ότι η πραγματική τους αξιοπιστία θεμελιώνεται στην ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων.

«Πιστεύω βαθιά στη δύναμη των αγορών να προάγουν την καινοτομία, την ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων και των κινδύνων. Εκείνο όμως που προσδίδει πραγματική αξιοπιστία στις αγορές είναι η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των ίδιων των επιχειρήσεων. Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι μια λίστα ελέγχου ούτε μια διαδικασία συμμόρφωσης. Είναι το πλαίσιο που διαμορφώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μιας εταιρείας και των επενδυτών της. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι που επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για το πού θα τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους.»

Από την πλευρά της, η Βασιλική Λαζαράκου τόνισε ότι η πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για πληροφορίες που είναι ουσιαστικές, εύκολα κατανοητές και συγκρίσιμες, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογούν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις.

«Στην Ευρώπη λειτουργούμε μέσα σε ένα σύνθετο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο συχνά δυσκολεύει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους επενδυτές να διακρίνουν τι είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πληροφορίες που να είναι σαφείς, περιεκτικές και συγκρίσιμες. Χρειαζόμαστε κοινά και τυποποιημένα κριτήρια που θα επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν με συνέπεια την οικονομική θέση και την πορεία μιας εταιρείας διαχρονικά.»

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, ο οποίος τόνισε ότι η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί πλέον στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας και βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ανταγωνιστικότητας.

Όπως ανέφερε:

«Η καλή διακυβέρνηση δεν είναι εμπόδιο στην επιχειρηματική ταχύτητα αλλά κάτι περισσότερο από μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης. Είναι ένα σύστημα ηγεσίας, λογοδοσίας και μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας. Είναι η προϋπόθεση ώστε οι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.»