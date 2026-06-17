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Eurolife FFH: Ξεκινάει το Advanced Program in Management for Insurance Executives

Η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμα και το 2026, επενδύοντας με συνέπεια στην ενδυνάμωση των συνεργατών της

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/6/2026
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Eurolife FFH: Ξεκινάει το Advanced Program in Management for Insurance Executives

Την έναρξη ενός ακόμη ακαδημαϊκού κύκλου για το ιδιαίτερα επιτυχημένο Advanced Program in Management for Insurance Executives ανακοινώνει η Eurolife FFH, τον 15ο κατά σειρά στην Αθήνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σταθερά σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες εκπαιδευτικές δράσεις της εταιρείας. Με τη συμβολή διακεκριμένων καθηγητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, το πρόγραμμα προσφέρει στους συνεργάτες της Eurolife FFH πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η θερμή αποδοχή που έχει λάβει από τους συμμετέχοντες των προηγούμενων κύκλων, επιβεβαιώνει τη σημασία και την αξία της πρωτοβουλίας αυτής.

Ο 15ος κύκλος του Advanced Program in Management for Insurance Executives θα καλύψει τα εξής γνωστικά πεδία:

  • Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων

  • Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή

  • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Financial and Portfolio Management)

  • Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)

    • Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2026. Χωρίζονται σε ενότητες, καθεμία από τις οποίες θα πραγματοποιείται σε δια ζώσης συναντήσεις μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί). Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας και πριν την έναρξη της επόμενης, οι συμμετέχοντες θα καλούνται να συμπληρώσουν, εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά, ένα test γνώσεων πολλαπλών απαντήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προγράμματος.

     Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό επάρκειας των γνώσεών τους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε ειδική Τελετή Αποφοίτησης, επιβεβαιώνοντας την κατάρτισή τους στα γνωστικά αντικείμενα που παρακολούθησαν.

    Για την Eurolife FFH αξία έχει να στέκεται δίπλα στους συνεργάτες της, γι’ αυτό και έχει δεσμευτεί να υλοποιεί δράσεις που τους εξελίσσουν διαρκώς. Μέσα από το Advanced Program in Management for Insurance Executives, συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, προσφέροντάς τους γνώσεις και δεξιότητες που αναβαθμίζουν το επαγγελματικό τους αποτύπωμα στην ασφαλιστική αγορά.

    #Eurolife Ffh#Eurolife#Δράσεις#Πανεπιστήμιο Πειραιώς#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά
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