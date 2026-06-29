4 δεξιότητες - “κλειδί” για τους νέους στην ασφάλιση

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech μεταμορφώνουν ριζικά το επιχειρηματικό τοπίο, ο Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής της NP Ασφαλιστική, καταθέτει μια διεισδυτική οπτική για το μέλλον του κλάδου. Παρά τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, ο κ. Ζάχος υπογραμμίζει ότι οι διαχρονικές αξίες, όπως η τιμιότητα, το ήθος και η προσωπική επαφή, παραμένουν τα αδιαπραγμάτευτα θεμέλια της επιτυχίας. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, αναλύονται οι προκλήσεις και οι σημαντικές προοπτικές που διανοίγονται για την Generation Z σε ένα περιβάλλον απόλυτης διαφάνειας και αξιοπιστίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η στρατηγική της NP Ασφαλιστική για τη στήριξη των νέων συνεργατών μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της παροχής κινήτρων, διασφαλίζοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.



Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech το ανθρώπινο δυναμικό;

Οι δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5-10 για τους επαγγελματίες της ασφάλισης θα είναι οι ίδιες που χαρακτήριζαν πάντα έναν επιτυχημένο επαγγελματία ασφαλιστή.

Κατ’ αρχήν τιμιότητα και εργασιακό ήθος στις συναλλαγές του με τους πελάτες και με τις εταιρείες που συνεργάζεται. Ο πιο επιτυχημένος πωλητής εάν δεν διακρίνεται για την τιμιότητά δεν θα μπορέσει να διατηρήσει το χαρτοφυλάκιό του και σε μια αγορά που έχει πλέον συρρικνωθεί αρκετά σε αριθμό εταιριών, αυτό από μόνο του θα τον στιγματίσει και θα τον αποβάλλει από τον χώρο, όπως έχει συμβεί σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το πάθος για την δουλειά του. Εάν δεν είναι αποφασισμένος να ‘κυνηγήσει’ τους στόχους του χωρίς να σκέφτεται ωράρια, ο σύγχρονος έντονος ανταγωνισμός δεν θα του αφήσει πολλά περιθώρια.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η επιθυμία για μάθηση και εκπαίδευση. «Καλός ασφαλιστής είναι ο ενημερωμένος και ο εκπαιδευμένος ασφαλιστής» είναι το μότο μας. Γι’ αυτό και η NP Ασφαλιστική, είναι από τις πρώτες ασφαλιστικές που χάραξαν τον δρόμο για την δια ζώσης τακτική εκπαίδευση των συνεργατών της. Ο εκπαιδευμένος και ενημερωμένος ασφαλιστής είναι αυτός που θα λύσει τις απορίες των πελατών του και θα προωθήσει τις πωλήσεις του.

Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη και η αφοσίωση στον πελάτη του. Τα ανθρώπινα δίκτυα έχουν την μεγαλύτερη διείσδυση στην κοινωνία γιατί έχουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο καλός πελάτης που διατηρεί τα ασφαλιστήριά του στον διαμεσολαβητή είναι αυτός που αισθάνεται τον ασφαλιστή του δίπλα σε κάθε πρόβλημα του. Η ανθρώπινη διαμεσολάβηση είναι αυτή που φέρνει πελατεία και μάλιστα πιστή πελατεία.

To AI και η ψηφιακή τεχνολογία είναι πολύτιμα εργαλεία και όχι αυτοσκοπός