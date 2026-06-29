4 δεξιότητες - “κλειδί” για τους νέους στην ασφάλιση

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech μεταμορφώνουν ριζικά το επιχειρηματικό τοπίο, ο Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής της NP Ασφαλιστική, καταθέτει μια διεισδυτική οπτική για το μέλλον του κλάδου. Παρά τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, ο κ. Ζάχος υπογραμμίζει ότι οι διαχρονικές αξίες, όπως η τιμιότητα, το ήθος και η προσωπική επαφή, παραμένουν τα αδιαπραγμάτευτα θεμέλια της επιτυχίας. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, αναλύονται οι προκλήσεις και οι σημαντικές προοπτικές που διανοίγονται για την Generation Z σε ένα περιβάλλον απόλυτης διαφάνειας και αξιοπιστίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η στρατηγική της NP Ασφαλιστική για τη στήριξη των νέων συνεργατών μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της παροχής κινήτρων, διασφαλίζοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.
Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech το ανθρώπινο δυναμικό;
Οι δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5-10 για τους επαγγελματίες της ασφάλισης θα είναι οι ίδιες που χαρακτήριζαν πάντα έναν επιτυχημένο επαγγελματία ασφαλιστή.
Κατ’ αρχήν τιμιότητα και εργασιακό ήθος στις συναλλαγές του με τους πελάτες και με τις εταιρείες που συνεργάζεται. Ο πιο επιτυχημένος πωλητής εάν δεν διακρίνεται για την τιμιότητά δεν θα μπορέσει να διατηρήσει το χαρτοφυλάκιό του και σε μια αγορά που έχει πλέον συρρικνωθεί αρκετά σε αριθμό εταιριών, αυτό από μόνο του θα τον στιγματίσει και θα τον αποβάλλει από τον χώρο, όπως έχει συμβεί σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το πάθος για την δουλειά του. Εάν δεν είναι αποφασισμένος να ‘κυνηγήσει’ τους στόχους του χωρίς να σκέφτεται ωράρια, ο σύγχρονος έντονος ανταγωνισμός δεν θα του αφήσει πολλά περιθώρια.
Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η επιθυμία για μάθηση και εκπαίδευση. «Καλός ασφαλιστής είναι ο ενημερωμένος και ο εκπαιδευμένος ασφαλιστής» είναι το μότο μας. Γι’ αυτό και η NP Ασφαλιστική, είναι από τις πρώτες ασφαλιστικές που χάραξαν τον δρόμο για την δια ζώσης τακτική εκπαίδευση των συνεργατών της. Ο εκπαιδευμένος και ενημερωμένος ασφαλιστής είναι αυτός που θα λύσει τις απορίες των πελατών του και θα προωθήσει τις πωλήσεις του.
Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη και η αφοσίωση στον πελάτη του. Τα ανθρώπινα δίκτυα έχουν την μεγαλύτερη διείσδυση στην κοινωνία γιατί έχουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο καλός πελάτης που διατηρεί τα ασφαλιστήριά του στον διαμεσολαβητή είναι αυτός που αισθάνεται τον ασφαλιστή του δίπλα σε κάθε πρόβλημα του. Η ανθρώπινη διαμεσολάβηση είναι αυτή που φέρνει πελατεία και μάλιστα πιστή πελατεία.
To AI και η ψηφιακή τεχνολογία είναι πολύτιμα εργαλεία και όχι αυτοσκοπός
Σε ότι αφορά το ΑΙ και το Insurtech, είναι οι τάσεις του μέλλοντος και σαφώς δεν πρέπει να τις αγνοήσουμε. Εμείς στην «NP Ασφαλιστική» βλέπουμε την τεχνολογία του ΑΙ και της ψηφιακής τεχνολογίας όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως εργαλεία για να βελτιώσουν οι συνεργάτες μας τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες μας. Η ψηφιακή τεχνολογία περιορίζει εργατοώρες και οργανώνει καλύτερα το αρχείο των επαγγελματιών ώστε να διευκολύνει την ασφάλιση άμεσα και γρήγορα σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.
Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στην προσέλκυση της Generation Z;
Η Generation Z αποτελείται από τις ηλικίες των 20-30 ετών και είναι οι ηλικίες που ουσιαστικά σηματοδοτούν την έναρξη της καριέρας ενός ασφαλιστή. Οι προκλήσεις της ασφάλισης για τους νέους επαγγελματίες εστιάζουν στο να μετατρέψουν το επάγγελμα από καθήκον σε πρόκληση. Δηλαδή να οδηγήσουν τον νέο επαγγελματία να δημιουργήσει τους δικούς του στόχους και να τους επιτύχει. Η έλλειψη εμπειρίας που έχουν οι ηλικίες αυτές μπορεί να αντικατασταθεί με τον νεανικό ενθουσιασμό για δημιουργία. Η ασφαλιστική αγορά έχει ανάγκη από νέους, μορφωμένους και δυναμικούς ανθρώπους και είναι μια μεγάλη ευκαιρία γι’ αυτούς να ενταχθούν στον κλάδο μας, καθώς το timing είναι το πλέον καλό, με απόλυτη διαφάνεια, ευρωπαϊκή νομοθεσία και αξιοπιστία και φυσικά, πολύ μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές με πολύ καλά εισοδήματα.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα νέα στελέχη τα πρώτα 2 χρόνια;
Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα νέα στελέχη τα πρώτα 2 χρόνια είναι τα ίδια που είχαν τα νέα στελέχη σε όλες τις εποχές. Πρέπει να γίνουν γνωστοί, να αποκτήσουν συστάσεις και ταυτόχρονα να έχουν κάποιες αξιοπρεπείς απολαβές. Ο αγώνας είναι δύσκολος στην αρχή καθώς πρέπει να αποκτηθεί γνώση και εμπειρία. Όμως η σύγχρονη εποχή που εργαζόμαστε, ανταμείβει τη γνώση, την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό, πράγμα που οι νέοι ασφαλιστές πρέπει να έχουν και εφόσον τα εξελίσσουν, σύντομα θα βλέπουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν να έχουν.
Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης για έναν νέο συνεργάτη;
Στην «NP Aσφαλιστική» οι προοπτικές εξέλιξης είναι μεγάλες για τους νέους ασφαλιστές. Η εταιρεία τον περιβάλλει με επαγγελματική ευσυνειδησία και προσοχή. Του ανοίγει τους ασφαλιστικούς ορίζοντες με εκπαίδευση, τον καθοδηγεί πώς να φτιάξει το πρώτο χαρτοφυλάκιό του και πώς να αποφεύγει ‘ασφαλιστικές κακοτοπιές’. Ταυτόχρονα, οι αμοιβές που απολαμβάνει εξελίσσονται σημαντικά αναλόγως των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου του μέσω των Bonus παραγωγής. Επιπλέον υπάρχουν τα ταξίδια επιβράβευσης, έκτακτοι διαγωνισμοί και φυσικά ένα παραγωγικό χαρτοφυλάκιο που με τη βοήθεια της εταιρίας θα αυξάνεται τάχιστα.
Σχόλια
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.