Η εποχή των υβριδικών δεξιοτήτων και της Gen Z

Η ραγδαία εξέλιξη της ΑΙ και του InsurTech μετασχηματίζει τον ασφαλιστικό κλάδο, επιβάλλοντας το μοντέλο των υβριδικών δεξιοτήτων. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ψηφιακή εξειδίκευση πρέπει πλέον να συνδυάζεται αρμονικά με την κριτική σκέψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Παράλληλα, η Generation Z εισέρχεται στην αγορά εργασίας αναζητώντας νόημα, διαφάνεια και συμπερίληψη, προκαλώντας τις παραδοσιακές πρακτικές προσέλκυσης. Παρά την εικόνα του «παραδοσιακού» κλάδου, η ασφάλιση προσφέρει ουσιαστική σταθερότητα και προοπτικές εξέλιξης. Η επιτυχία των οργανισμών εξαρτάται πλέον από τη δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και μιας στοχευμένης, ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.

Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech το ανθρώπινο δυναμικό;



Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση και την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, παρατηρούμε μια ουσιαστική στροφή στις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, τις παραδοσιακές επαγγελματικές δεξιότητες έρχεται να συμπληρώσει ένα νέο μοντέλο: αυτό των υβριδικών δεξιοτήτων. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο ρόλος του HR αποκτά στρατηγική σημασία, καθώς καλείται να γεφυρώσει την καινοτομία με την ανθρώπινη αξία.



Η κατανόηση και η εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη, τα data analytics και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αναδεικνύονται σε βασικές προϋποθέσεις, όχι μόνο για εξειδικευμένους ρόλους, αλλά και για ένα ευρύ φάσμα θέσεων. Η συνεχής μάθηση αποτελεί πια αναγκαιότητα, καθώς οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμόζονται διαρκώς σε νέα δεδομένα και τεχνολογίες.



Ωστόσο, η τεχνολογία δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο — έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα λήψης αποφάσεων σε σύνθετα και αβέβαια περιβάλλοντα, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ιδιαίτερα σημαντικός αναδεικνύεται ο συνδυασμός τεχνικών και ανθρώπινων δεξιοτήτων. Οι υβριδικές δεξιότητες — όπως η ικανότητα αξιοποίησης δεδομένων σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση των αναγκών του πελάτη — αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής αγοράς εργασίας.



Για εμάς στη Eurolife FFH, η επένδυση στην εκπαίδευση και την επανακατάρτιση των εργαζομένων μας δεν αποτελεί απλώς μια πρακτική ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού για αυτή τη μετάβαση. Οι οργανισμοί που αντιλαμβάνονται έγκαιρα αυτή την ανάγκη και δημιουργούν κουλτούρα συνεχούς μάθησης είναι εκείνοι που θα ξεχωρίσουν στο νέο, δυναμικό περιβάλλον, δημιουργώντας ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στην προσέλκυση της Generation Z;



Η είσοδος της Generation Z στην αγορά εργασίας δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά και την ευρύτερη αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια γενιά που μεγάλωσε ψηφιακά, έχει υψηλές προσδοκίες από τους εργοδότες και αναζητά νόημα στην εργασία της.



Η Generation Z δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση:

- στη διαφάνεια και την αυθεντικότητα της εταιρείας

- στην κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας

- στο περιβάλλον που προάγει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη

- στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

- στη δυνατότητα εξέλιξης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων και συνεχούς ανάπτυξης