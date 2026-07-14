Allianz: Great Place To Work® και για το 2026

Για ακόμη μία χρονιά, η Allianz πιστοποιήθηκε ως Great Place To Work® στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες ανάπτυξης των ανθρώπων του.

Η πιστοποίηση αφορά στην Allianz και στην Allianz Trade και απονεμήθηκε από τον οργανισμό Great Place To Work® Hellas, έπειτα από ανεξάρτητη αξιολόγηση που βασίστηκε στις εμπειρίες και στις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων.

Η έρευνα ανέδειξε ότι το 86% των εργαζομένων δήλωσε πως αισθάνθηκε ευπρόσδεκτο από την πρώτη κιόλας ημέρα εργασίας του. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει μια εταιρική κουλτούρα που καλλιεργεί την αίσθηση του «ανήκειν», ενισχύει τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Ως μέλος της Allianz SE, ενός από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς διεθνώς, με παρουσία σε σχεδόν 70 χώρες, 97 εκατομμύρια πελάτες και περισσότερους από 156.000 εργαζομένους, η Allianz στην Ελλάδα επενδύει διαχρονικά στους ανθρώπους της, προσφέροντας ευκαιρίες εξέλιξης, διαρκούς μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ο κ. Βασίλης Χριστίδης, CEO της Allianz, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί απτή επιβεβαίωση ότι οι άνθρωποί μας αποτελούν τον πυρήνα της Allianz στην Ελλάδα. Η αξία της πιστοποίησης είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς βασίζεται στην εμπειρία και στην άποψη των ίδιων των εργαζομένων μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον όπου οι ομάδες μας αισθάνονται ότι ανήκουν, έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται, να συνεργάζονται και να εξελίσσονται. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας για την εμπιστοσύνη τους και για τη συμβολή τους στη δημιουργία μιας καθημερινής εμπειρίας εργασίας που αντανακλά τις αξίες της Allianz».