Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την προσέλκυση και ανάπτυξη νέων επαγγελματιών στον ασφαλιστικό κλάδο αναφέρεται σε συνέντευξή του ο Παναγιώτης Διαμαντούρος, Chief Human Resources Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική. Μιλά για τις δεξιότητες του μέλλοντος και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, τις απαιτήσεις και προσδοκίες της Generation Z, τη στρατηγική προσέλκυσης ταλέντων της εταιρείας, το υπό διαμόρφωση μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και τους παράγοντες που ενισχύουν τη μακροχρόνια παραμονή νέων στελεχών.

Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη το ανθρώπινο δυναμικό;

Ο ασφαλιστικός κλάδος μετασχηματίζεται ραγδαία. Η τεχνητή νοημοσύνη, το InsurTech και ο αυτοματισμός δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία υποστηρίζει, αλλά δεν αντικαθιστά, την ανθρώπινη κρίση. Οι επαγγελματίες του μέλλοντος θα χρειάζονται βαθύτερη ψηφιακή επάρκεια, κατανόηση δεδομένων, και ικανότητα συνεργασίας με τεχνολογικές πλατφόρμες. Παράλληλα, οι συμβουλευτικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση και η προσαρμοστικότητα θα συνεχίσουν να αποτελούν τον πυρήνα της εργασίας μας.

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του ευρύτερου οργανωτικού μετασχηματισμού και της συνεργασίας μας με τον Όμιλο Reale, σχεδιάζουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων και τεχνολογικής ετοιμότητας. Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί τη μάθηση και την ενδυνάμωση των ανθρώπων στο κέντρο της στρατηγικής μας.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στην προσέλκυση της Generation Z;

Η Generation Z εισέρχεται στην αγορά εργασίας με υψηλές προσδοκίες για διαφάνεια, νόημα, ευελιξία και προσωπική ανάπτυξη. Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ελκυστικός, αρκεί να αναδείξει την κοινωνική του συμβολή και τις πραγματικές δυνατότητες εξέλιξης που παρέχει.

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική επικεντρωνόμαστε σε μια πιο σύγχρονη εργοδοτική ταυτότητα, η οποία αναδεικνύει τη σημασία της αποστολής μας, τη σταθερότητα που προσφέρει ο κλάδος και το διεθνές πλαίσιο συνεργασίας μέσω του Ομίλου Reale. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι νέοι μπορούν να εκφράζονται, να συνεισφέρουν και να εξελίσσονται.

Ποια κανάλια χρησιμοποιείτε για recruitment;

Η στρατηγική προσέλκυσης ταλέντων βασίζεται σε έναν ισορροπημένο συνδυασμό ψηφιακών εργαλείων και διαπροσωπικών συνεργασιών. Χρησιμοποιούμε ψηφιακές πλατφόρμες, επαγγελματικά δίκτυα και social media, ενώ συνεργαζόμαστε με την ακαδημαϊκή κοινότητα και επαγγελματικούς φορείς.

Παράλληλα, δίνουμε βαρύτητα σε πρακτικές employee referrals, οι οποίες ενισχύονται από τη θετική εταιρική κουλτούρα και τη διαχρονική εμπιστοσύνη των ανθρώπων μας. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και τα εργαλεία του Ομίλου Reale για στοχευμένη προσέγγιση ταλέντων και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.