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Αναγκαία για τους επαγγελματίες η βαθύτερη Ψηφιακή επάρκεια και η ενσυναίσθηση

Παναγιώτης Διαμαντούρος, Chief Human Resources Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|3/7/2026
Sofos Insurance
Αναγκαία για τους επαγγελματίες η βαθύτερη Ψηφιακή επάρκεια και η ενσυναίσθηση

Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την προσέλκυση και ανάπτυξη νέων επαγγελματιών στον ασφαλιστικό κλάδο αναφέρεται σε συνέντευξή του ο Παναγιώτης Διαμαντούρος, Chief Human Resources Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική. Μιλά για τις δεξιότητες του μέλλοντος και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, τις απαιτήσεις και προσδοκίες της Generation Z, τη στρατηγική προσέλκυσης ταλέντων της εταιρείας, το υπό διαμόρφωση μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και τους παράγοντες που ενισχύουν τη μακροχρόνια παραμονή νέων στελεχών.

Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη το ανθρώπινο δυναμικό;

Ο ασφαλιστικός κλάδος μετασχηματίζεται ραγδαία. Η τεχνητή νοημοσύνη, το InsurTech και ο αυτοματισμός δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία υποστηρίζει, αλλά δεν αντικαθιστά, την ανθρώπινη κρίση. Οι επαγγελματίες του μέλλοντος θα χρειάζονται βαθύτερη ψηφιακή επάρκεια, κατανόηση δεδομένων, και ικανότητα συνεργασίας με τεχνολογικές πλατφόρμες. Παράλληλα, οι συμβουλευτικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση και η προσαρμοστικότητα θα συνεχίσουν να αποτελούν τον πυρήνα της εργασίας μας.

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του ευρύτερου οργανωτικού μετασχηματισμού και της συνεργασίας μας με τον Όμιλο Reale, σχεδιάζουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων και τεχνολογικής ετοιμότητας. Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί τη μάθηση και την ενδυνάμωση των ανθρώπων στο κέντρο της στρατηγικής μας.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στην προσέλκυση της Generation Z;

Η Generation Z εισέρχεται στην αγορά εργασίας με υψηλές προσδοκίες για διαφάνεια, νόημα, ευελιξία και προσωπική ανάπτυξη. Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ελκυστικός, αρκεί να αναδείξει την κοινωνική του συμβολή και τις πραγματικές δυνατότητες εξέλιξης που παρέχει.

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική επικεντρωνόμαστε σε μια πιο σύγχρονη εργοδοτική ταυτότητα, η οποία αναδεικνύει τη σημασία της αποστολής μας, τη σταθερότητα που προσφέρει ο κλάδος και το διεθνές πλαίσιο συνεργασίας μέσω του Ομίλου Reale. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι νέοι μπορούν να εκφράζονται, να συνεισφέρουν και να εξελίσσονται.

Ποια κανάλια χρησιμοποιείτε για recruitment;

Η στρατηγική προσέλκυσης ταλέντων βασίζεται σε έναν ισορροπημένο συνδυασμό ψηφιακών εργαλείων και διαπροσωπικών συνεργασιών. Χρησιμοποιούμε ψηφιακές πλατφόρμες, επαγγελματικά δίκτυα και social media, ενώ συνεργαζόμαστε με την ακαδημαϊκή κοινότητα και επαγγελματικούς φορείς.

Παράλληλα, δίνουμε βαρύτητα σε πρακτικές employee referrals, οι οποίες ενισχύονται από τη θετική εταιρική κουλτούρα και τη διαχρονική εμπιστοσύνη των ανθρώπων μας. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και τα εργαλεία του Ομίλου Reale για στοχευμένη προσέγγιση ταλέντων και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Ποια εμπόδια συναντούν τα νέα στελέχη τα πρώτα δύο χρόνια;

Τα πρώτα χρόνια είναι κρίσιμα, καθώς οι νέοι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις όπως η κατανόηση της πολυπλοκότητας των προϊόντων, το κανονιστικό πλαίσιο και η ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες. Η μετάβασή τους απαιτεί συστηματική υποστήριξη.

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του υπό εξέλιξη μετασχηματισμού, σχεδιάζουμε ένα πιο δομημένο μοντέλο ενσωμάτωσης με έμφαση στη σταδιακή εκπαίδευση, το mentoring και την πρακτική εξοικείωση με τις λειτουργίες της εταιρείας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου ο νέος επαγγελματίας θα αισθάνεται σιγουριά, καθοδήγηση και προοπτική.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μακροχρόνια παραμονή νέων επαγγελματιών;

Κομβικοί παράγοντες μακροχρόνιας παραμονής είναι η εμπιστοσύνη, η ανάπτυξη, η αναγνώριση, η συνεργατική κουλτούρα και η διαφάνεια. Η νέα γενιά θέλει να γνωρίζει ότι έχει χώρο να εξελιχθεί, ότι η προσπάθειά της αναγνωρίζεται και ότι ανήκει σε έναν οργανισμό με σταθερές αξίες.

Στην Υδρόγειο, οι αρχές αυτές βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Οργανώνουμε τη μετασχηματιστική μας πορεία με στόχο ένα περιβάλλον όπου ο άνθρωπος αισθάνεται ασφάλεια, υποστήριξη και πραγματικές δυνατότητες επαγγελματικής πορείας.

Είναι ελκυστικός ο ασφαλιστικός κλάδος για τη νέα γενιά;

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι σήμερα πιο ελκυστικός από ποτέ. Προσφέρει σταθερότητα, ανάπτυξη, εξειδίκευση και σημαντική κοινωνική συμβολή. Ειδικά για όσους αναζητούν καριέρα με νόημα, προοπτική και ανθρώπινη επαφή, ο κλάδος αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, αξιοποιώντας τη στήριξη και την τεχνογνωσία του Ομίλου Reale, διαμορφώνει ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας όπου η νέα γενιά μπορεί να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει μια μακροχρόνια, ουσιαστική πορεία.

To κείμενο δημοσιεύτηκε στο Ασφαλιστικό Marketing Μαίου 2026

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