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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Υδρόγειος: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα

Τα προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Υδρογείου Ασφαλιστικής δίνουν έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|16/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Υδρόγειος: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και ως μέλος του Ομίλου Reale, επενδύει διαχρονικά σε προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων της. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρουν προστασία, ευελιξία και σιγουριά σε κάθε στάδιο της ζωής.

Στον τομέα της υγείας, η πρόληψη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η έγκαιρη διάγνωση, η τακτική παρακολούθηση και η πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας. Η σύγχρονη προσέγγιση στην ασφάλιση υγείας δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού, αλλά δίνει έμφαση στη συνολική φροντίδα του ανθρώπου και στην έγκαιρη θωράκιση της υγείας του.

Σήμερα η προσέγγιση της υγείας είναι ολιστική: δίνεται έμφαση στην πρόληψη, την τακτική παρακολούθηση, την ψυχική ευεξία, τη σωστή διατροφή και τη συνολική φροντίδα του ανθρώπου σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Με γνώμονα αυτή την αντίληψη, η Υδρόγειος Ασφαλιστική προσφέρει τα προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Πλάνο Υγείας Primary, τα οποία δίνουν στους ασφαλισμένους πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τη συνεργασία με επιλεγμένους παρόχους και ιατρούς.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ετήσιο προληπτικό έλεγχο (γενικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό check-up), καθώς και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών. Παράλληλα, καλύπτουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων, όπως ψυχολογική υποστήριξη, διατροφική παρακολούθηση, φυσικοθεραπείες, θεραπείες λόγου και μάθησης, αλλά και υπηρεσίες εναλλακτικής και ολιστικής ιατρικής.

Επιπλέον, τα προγράμματα Πλάνο Υγείας Primary είναι ειδικά σχεδιασμένα να καλύπτουν όλη την οικογένεια με πλήρες πλαίσιο παροχών, αλλά και προνομιακά ασφάλιστρα: το πρώτο παιδί καλύπτεται με μικρή προσαύξηση στα ασφάλιστρα των γονέων και τα επιπλέον παιδιά εντελώς δωρεάν. Απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας, ενώ παρέχουν 24ωρη υποστήριξη μέσω της Γραμμής Υγείας Primary, 365 ημέρες τον χρόνο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ασφαλισμένοι αποκτούν τη σιγουριά ότι έχουν άμεση πρόσβαση σε καθοδήγηση και υπηρεσίες υγείας όποτε τις χρειαστούν.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες υγείας εξελίσσονται διαρκώς, η δυνατότητα πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής. Η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών προβλημάτων υγείας, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη, συμβάλλουν ουσιαστικά στη θωράκιση της υγείας και στην ενίσχυση της καθημερινής ευεξίας.

Με τα προγράμματα Πλάνο Υγείας Primary, η Υδρόγειος Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της σε κάθε στάδιο της ζωής τους, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν υψηλή τεχνογνωσία, αξιοπιστία και ουσιαστική φροντίδα για το πολυτιμότερο αγαθό: την υγεία.

Τα προγράμματα Πλάνο Υγείας της Υδρογείου Ασφαλιστικής διατίθενται αποκλειστικά μέσω του δικτύου εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβούλων της εταιρείας, σε όλη την Ελλάδα.

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