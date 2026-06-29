Ασφάλιση υγείας: Τι έδειξε η «ακτινογραφία» για τις αυξήσεις

Στη ζώνη αυξήσεων από 4% έως 12% βρέθηκε φέτος η συντριπτική πλειονότητα των κατόχων ισόβιων ατομικών ασφαλιστηρίων υγείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι περισσότεροι από εννέα στους δέκα ασφαλισμένους (90,49%) είδαν τα ασφάλιστρά τους να αναπροσαρμόζονται εντός αυτού του εύρους, επιβεβαιώνοντας ότι οι αυξήσεις ήταν μεν γενικευμένες, αλλά στην πλειονότητά τους κινήθηκαν σε μονοψήφια ή χαμηλά διψήφια επίπεδα, σίγουρα όμως επίπεδα πολλαπλάσια του πληθωρισμού.
Ειδικότερα, το 34,85% των ασφαλισμένων κατέγραψε αυξήσεις από 4% έως 8%, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου, που αντιστοιχεί στο 55,64%, βρέθηκε στην κατηγορία αυξήσεων από 8% έως 12%.
Αντίθετα, μόλις το 8,95% των ασφαλισμένων είδε αναπροσαρμογές έως 4%, ενώ οι περιπτώσεις μειώσεων ασφαλίστρων ήταν εξαιρετικά περιορισμένες και δεν ξεπέρασαν το 0,07% του συνόλου. Ακόμη μικρότερο ήταν το ποσοστό των ασφαλισμένων που επιβαρύνθηκαν με αυξήσεις άνω του 12%, καθώς διαμορφώθηκε μόλις στο 0,49%.
Η εικόνα αυτή αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αύξηση του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας τα τελευταία χρόνια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλότερες χρεώσεις από ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, αυξημένο κόστος ιατρικών πράξεων και φαρμάκων, καθώς και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και θεραπευτικών μεθόδων που ανεβάζουν το συνολικό κόστος νοσηλείας.
Παράλληλα, η γήρανση του ασφαλισμένου πληθυσμού και η συχνότερη χρήση υπηρεσιών υγείας από τους κατόχους μακροχρόνιων συμβολαίων έχουν αυξήσει τις αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες προχώρησαν σε αναπροσαρμογές ασφαλίστρων προκειμένου να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ εσόδων και αποζημιώσεων.
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