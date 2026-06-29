Ασφάλιση υγείας: Τι έδειξε η «ακτινογραφία» για τις αυξήσεις

Στη ζώνη αυξήσεων από 4% έως 12% βρέθηκε φέτος η συντριπτική πλειονότητα των κατόχων ισόβιων ατομικών ασφαλιστηρίων υγείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι περισσότεροι από εννέα στους δέκα ασφαλισμένους (90,49%) είδαν τα ασφάλιστρά τους να αναπροσαρμόζονται εντός αυτού του εύρους, επιβεβαιώνοντας ότι οι αυξήσεις ήταν μεν γενικευμένες, αλλά στην πλειονότητά τους κινήθηκαν σε μονοψήφια ή χαμηλά διψήφια επίπεδα, σίγουρα όμως επίπεδα πολλαπλάσια του πληθωρισμού.

Ειδικότερα, το 34,85% των ασφαλισμένων κατέγραψε αυξήσεις από 4% έως 8%, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου, που αντιστοιχεί στο 55,64%, βρέθηκε στην κατηγορία αυξήσεων από 8% έως 12%.

Αντίθετα, μόλις το 8,95% των ασφαλισμένων είδε αναπροσαρμογές έως 4%, ενώ οι περιπτώσεις μειώσεων ασφαλίστρων ήταν εξαιρετικά περιορισμένες και δεν ξεπέρασαν το 0,07% του συνόλου. Ακόμη μικρότερο ήταν το ποσοστό των ασφαλισμένων που επιβαρύνθηκαν με αυξήσεις άνω του 12%, καθώς διαμορφώθηκε μόλις στο 0,49%.