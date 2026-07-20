Insurance Daily
ALLIANZ "Paralympic Movement"
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑ

Ποιο είναι το μέλλον της ασφάλειας κατοικιδίων στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Είναι η Hoolie ο “Game changer” της αγοράς;

Η σχέση μας με τα κατοικίδια έχει αλλάξει ριζικά: δεν είναι πλέον απλώς ζώα συντροφιάς, είναι ισότιμα μέλη της οικογένειάς μας. Αυτή η αλλαγή κουλτούρας γεννά μια νέα, δυναμική αγορά, με το Pet Insurance να γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στην Ευρώπη και να κάνει τα πρώτα του ουσιαστικά βήματα στην Ελλάδα.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|20/7/2026
NN Hellas Orange health
Ποιο είναι το μέλλον της ασφάλειας κατοικιδίων στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Είναι η Hoolie ο “Game changer” της αγοράς;

1. Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία: Εκεί που η ασφάλιση είναι δεδομένη

Στην Ευρώπη, το Pet Insurance έχει περάσει σε στάδιο πλήρους ωριμότητας. Γιατί;

  • Pet Humanization: Τα κατοικίδια είναι “παιδιά” μας, οπότε η επένδυση στην υγεία τους είναι προτεραιότητα.

  • Υψηλό Κόστος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών: Η τεχνολογία αιχμής (MRI, εξειδικευμένα χειρουργεία) καθιστά την ασφαλιστική κάλυψη απαραίτητη για κάθε κηδεμόνα.

  • Insurtech & Ψηφιοποίηση: Το μοντέλο κυριαρχείται από AI διαγνώσεις, άμεσες αποζημιώσεις και έξυπνη, data-driven τιμολόγηση.

2. Η Ελληνική Αγορά: Μια αγορά με τεράστια περιθώρια

Με πάνω από 2,2 εκατομμύρια κατοικίδια στην Ελλάδα, η διείσδυση της ασφάλισης παραμένει ακόμα χαμηλή. Ωστόσο, η νέα γενιά ιδιοκτητών ζητά αυτό που λείπει από τον κλάδο: ολοκληρωμένες λύσεις πρόληψης και ψηφιακή ευελιξία.

3. Η Hoolie ως “Category Creator”: Είναι τελικά “Game changer”;

Στο ερώτημα αν η Hoolie Pet Insurance είναι ο first mover της αγοράς, η απάντηση απαιτεί μια προσεκτική ανάλυση των δεδομένων:

Γιατί η Hoolie είναι Game Changer

Αμιγής Insurtech: Η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα αποκλειστικά για pet insurance. Η κάλυψη κατοικιδίων προϋπήρχε ως “συμπλήρωμα” σε γενικές ασφάλειες.

Vertical Focus: Εστιάζει 100% στο συγκεκριμένο κλάδο, προσφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Οι παραδοσιακοί παίκτες προσφέρουν πιο γενικά και λιγότερο ευέλικτα πακέτα.

Τεχνολογική Υπεροχή: Εισάγει AI διαγνώσεις και digital-first onboarding/claims. Οι κλασικές διαδικασίες παραμένουν πιο χρονοβόρες και γραφειοκρατικές.

Συμπέρασμα: Η Hoolie δεν προσφέρει απλώς ένα προϊόν, επαναπροσδιορίζει το μοντέλο λειτουργίας. Είμαστε οι αρχιτέκτονες της νέας ψηφιακής εποχής στο Pet Insurance.

4. Τι να περιμένουμε τα επόμενα 3-5 χρόνια;

Η ελληνική αγορά ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα με:

  1. Εκρηκτική Ανάπτυξη: Το χαμηλό baseline εγγυάται ραγδαία άνοδο.

  2. Ecosystem Integration: Όλες οι υπηρεσίες (ασφάλιση, κτηνίατροι, digital health) σε μία πλατφόρμα.

  3. Data-Driven Pricing: Τιμές κομμένες και ραμμένες στη ράτσα, την ηλικία και το lifestyle του κατοικιδίου σου.

  4. Αλλαγή Mindset: Μετάβαση από την “αντιμετώπιση του προβλήματος” στην “προληπτική και υπεύθυνη φροντίδα”.

Το τελικό συμπέρασμα; Ενώ στην Ευρώπη το Pet Insurance είναι ήδη καθιερωμένο, στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν της μεγάλης αλλαγής. Η Hoolie Pet Insurance είναι ο σημαντικότερος “παίκτης” που έρχεται να ανατρέψει το status quo, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να προσφέρει το καλύτερο για τον τετράποδο φίλο σου.

Ως μέλος του Elevate Greece, η Hoolie αναγνωρίζεται για την καινοτομία και τη δυναμική της, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στην εξέλιξη του Pet Insurance στην Ελλάδα.

Εσύ, θα μείνεις εκτός της νέας εποχής στη φροντίδα κατοικιδίων;

Γιατί ασφάλεια κατοικιδίων στην Ελλάδα, σημαίνει Hoolie.

When you love, you care! 🐾

#Υγεία#Care#Elevate Greece#When#Hoolie#Hoolie Pet Insurance#Insurtech#Αποζημιώσεις#Ασφάλεια Κατοικιδίων#Ασφάλιση#Ασφαλιστική
interasco
Europi Insurance

Σχόλια

Φόρτωση...
HDI
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Insurance Awards ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ
FMΙΑ 2026: Κατατέθηκαν οι φάκελοι των υποψηφίων
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 40 χρόνια ΕΣΑΠΕ
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Cypria Life
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Ο κλάδος που δεν ξέρεις ότι χάνεις: H ασφάλιση κατοικιδίων

Ο κλάδος που δεν ξέρεις ότι χάνεις: H ασφάλιση κατοικιδίων

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Data Centers: Μπορούν να ασφαλιστούν για ζημιές στο περιβάλλον;

Data Centers: Μπορούν να ασφαλιστούν για ζημιές στο περιβάλλον;

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

Δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και η πρόκληση της Gen Z

Δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και η πρόκληση της Gen Z

Η εξέλιξη του ασφαλιστικού συμβούλου απαιτεί γνώση, τεχνολογία και συμβουλευτική προσέγγιση

Η εξέλιξη του ασφαλιστικού συμβούλου απαιτεί γνώση, τεχνολογία και συμβουλευτική προσέγγιση

Η εποχή των υβριδικών δεξιοτήτων και της Gen Z

Η εποχή των υβριδικών δεξιοτήτων και της Gen Z

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026Ethica

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025Ethica

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή