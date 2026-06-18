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Χ. Νούνης: Προτάσεις για το ν/σ του 2ου πυλώνα ασφάλισης

Το 2025 καταγράφηκαν θετικές επιδόσεις στα ΤΕΑ τόσο ως προς την αύξηση της αξίας του ενεργητικού όσο και ως προς τις επενδυτικές αποδόσεις

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|18/6/2026
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Χ. Νούνης: Προτάσεις για το ν/σ του 2ου πυλώνα ασφάλισης

Στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης και τα ΤΕΑ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., Δρ. Χρήστος Νούνης, στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από το Υπουργείο Εργασίας καθώς και ότι θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού και ελκυστικού πλαισίου για τους φορείς παροχής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Κοινές προτάσεις για τη βελτίωσή του έχουν καταθέσει ΕΛΕΤΕΑ, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), οι οποίες υπέβαλαν κοινές προτάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Οι προτάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων:

  1. τη δημιουργία ισότιμων συνθηκών λειτουργίας μεταξύ των φορέων του 2ου Πυλώνα

  2. τη φορητότητα δικαιωμάτων και κεφαλαίων

  3. την επανεξέταση της φορολογικής μεταχείρισης των παροχών

  4. καθώς και τη διαμόρφωση ευέλικτου πλαισίου για πολυεργοδοτικά και κλαδικά ΤΕΑ

Θετικές επιδόσεις για τα ΤΕΑ

Αναφερόμενος στην πορεία των ΤΕΑ, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΕΑ. σημείωσε ότι το 2025 καταγράφηκαν θετικές επιδόσεις τόσο ως προς την αύξηση της αξίας του ενεργητικού όσο και ως προς τις επενδυτικές αποδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου των ΤΕΑ στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 2,833 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 12,9%.

Ειδικότερα, τα ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης εμφάνισαν ενεργητικό ύψους 621 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 33,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε βάθος χρόνου, από το 2012 έως το 2025, η αξία ενεργητικού των ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 620%, καθώς από 86 εκατ. ευρώ και 9 Ταμεία το 2012 διαμορφώθηκε σε 621 εκατ. ευρώ και 29 Ταμεία το 2025.

Όσον αφορά τις επενδυτικές αποδόσεις, η μέση σταθμική απόδοση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου όλων των φορέων Επαγγελματικής Ασφάλισης διαμορφώθηκε το 2025 σε 7,2%, έναντι 7,6% το 2024 και 9,5% το 2023.

Παράλληλα, τα ελληνικά ΤΕΑ κατέγραψαν κατά την περίοδο 2011–2025 μέση ετήσια επενδυτική απόδοση 4,5%, στοιχείο που, σύμφωνα με τον κ. Νούνη, αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους και της επενδυτικής διαχείρισης των αποθεματικών τους.

Εξελίξεις στην αγορά

O κ. Νούνης στάθηκε στην αδειοδότηση του ΤΕΑ Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος τον Μάρτιο του 2026, γεγονός που σηματοδότησε τη συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στον θεσμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο υπό αδειοδότηση ΤΕΑ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, το οποίο θα απευθύνεται σε περίπου 10.500 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 150.000 εργαζόμενους του κλάδου.

Όπως τόνισε, η ανάπτυξη μεγάλων κλαδικών και πολυεργοδοτικών Ταμείων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διεύρυνσης της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην ελληνική αγορά εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη συνταξιοδοτική αποταμίευση

Συνέδεσε τις προοπτικές ανάπτυξης της Επαγγελματικής Ασφάλισης με τη στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings & Investments Union – SIU).

Όπως επισήμανε, η πρωτοβουλία στοχεύει στην κινητοποίηση των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών προς παραγωγικές επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των επικουρικών κεφαλαιοποιητικών συντάξεων και των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων.

Παρουσιάζοντας σχετικά στοιχεία, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά άλλων οικονομιών ως προς την ανάπτυξη των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών πυλώνων, ενώ η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ανάπτυξη του 2ου και 3ου Πυλώνα Ασφάλισης.

Σήμερα, το 95% των συνταξιοδοτικών παροχών στη χώρα προέρχεται από το διανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και μόλις το 5% από τον 2ο και τον 3ο Πυλώνα, ενώ τα συνολικά συσσωρευμένα κεφάλαια συνταξιοδοτικής αποταμίευσης των ΤΕΑ και των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Συμβολαίων αντιστοιχούν περίπου στο 2% του ΑΕΠ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Νούνης επανέλαβε ότι η ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας των πολυεργοδοτικών και κλαδικών ΤΕΑ, σε συνδυασμό με ελκυστικά φορολογικά κίνητρα και την εφαρμογή συστημάτων αυτόματης εγγραφής εργαζομένων, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ΕΛΕΤΕΑ θα συνεχίσει να εργάζεται σε συνεργασία με την Πολιτεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού και τη διεύρυνση της πρόσβασης των εργαζομένων σε σύγχρονα σχήματα επαγγελματικής ασφάλισης.

Το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης διοργανώνουν η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS. Χορηγός επικοινωνίας στο συνέδριο είναι το insurancedaily.gr και το περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing.

#Εαεε#Ελληνική Ενωση Τραπεζών#Ενωση Θεσμικών Επενδυτών#Ελετεα#Εφαρμογή#Τεα#Υπουργείο Εργασίας
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