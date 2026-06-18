Χ. Νούνης: Προτάσεις για το ν/σ του 2ου πυλώνα ασφάλισης

Στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης και τα ΤΕΑ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., Δρ. Χρήστος Νούνης, στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από το Υπουργείο Εργασίας καθώς και ότι θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού και ελκυστικού πλαισίου για τους φορείς παροχής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Κοινές προτάσεις για τη βελτίωσή του έχουν καταθέσει ΕΛΕΤΕΑ, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), οι οποίες υπέβαλαν κοινές προτάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Οι προτάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων:

τη δημιουργία ισότιμων συνθηκών λειτουργίας μεταξύ των φορέων του 2ου Πυλώνα τη φορητότητα δικαιωμάτων και κεφαλαίων την επανεξέταση της φορολογικής μεταχείρισης των παροχών καθώς και τη διαμόρφωση ευέλικτου πλαισίου για πολυεργοδοτικά και κλαδικά ΤΕΑ

Θετικές επιδόσεις για τα ΤΕΑ

Αναφερόμενος στην πορεία των ΤΕΑ, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΕΑ. σημείωσε ότι το 2025 καταγράφηκαν θετικές επιδόσεις τόσο ως προς την αύξηση της αξίας του ενεργητικού όσο και ως προς τις επενδυτικές αποδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου των ΤΕΑ στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 2,833 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 12,9%.

Ειδικότερα, τα ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης εμφάνισαν ενεργητικό ύψους 621 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 33,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε βάθος χρόνου, από το 2012 έως το 2025, η αξία ενεργητικού των ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 620%, καθώς από 86 εκατ. ευρώ και 9 Ταμεία το 2012 διαμορφώθηκε σε 621 εκατ. ευρώ και 29 Ταμεία το 2025.

Όσον αφορά τις επενδυτικές αποδόσεις, η μέση σταθμική απόδοση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου όλων των φορέων Επαγγελματικής Ασφάλισης διαμορφώθηκε το 2025 σε 7,2%, έναντι 7,6% το 2024 και 9,5% το 2023.

Παράλληλα, τα ελληνικά ΤΕΑ κατέγραψαν κατά την περίοδο 2011–2025 μέση ετήσια επενδυτική απόδοση 4,5%, στοιχείο που, σύμφωνα με τον κ. Νούνη, αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους και της επενδυτικής διαχείρισης των αποθεματικών τους.