Τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο των ελέγχων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων ζητεί από την κυβέρνηση η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προκειμένου να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν τηρούν τη νόμιμη υποχρέωση ασφάλισής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΕΕ προτείνει οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να μην περιορίζονται σε έναν στιγμιαίο έλεγχο που αποτυπώνει την ασφαλιστική κατάσταση ενός οχήματος σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά να καλύπτουν το σύνολο του χρόνου κυκλοφορίας του. Με τον τρόπο αυτό θα αποτρέπεται το φαινόμενο ορισμένοι οδηγοί να ασφαλίζουν τα οχήματά τους μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις, και στη συνέχεια να τα διατηρούν ανασφάλιστα.

Η συστηματική και διαρκής εφαρμογή του ηλεκτρονικού ελέγχου αποτελεί, σύμφωνα με στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών που προκαλεί η ανασφάλιστη κυκλοφορία οχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί διαδοχικές ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ των βάσεων δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Μεταφορών για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες προχώρησαν στην ασφάλιση των οχημάτων τους μετά την αποστολή ειδοποιήσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.