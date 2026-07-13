Cyber Snacks: Το microlearning στην κυβερνοασφάλεια (video)

Στον σύγχρονο, απόλυτα ψηφιακό κόσμο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταιγιστικές προκλήσεις ασφαλείας. Η παραδοσιακή προσέγγιση της εκπαίδευσης, με τα πολύωρα, κουραστικά και γεμάτα θεωρητική ορολογία σεμινάρια, έχει αρχίσει να δείχνει τα όριά της, καθώς συχνά προκαλεί κόπωση και δεν μεταφράζεται σε πράξη.

Την απάντηση σε αυτό το κενό έρχεται να δώσει το Cyber Snacks, ένα καινοτόμο σύστημα microlearning (μικροεκπαίδευσης) που δημιουργήθηκε από τον Νίκο Γεωργόπουλο (Digital Risk Insurance Architect & co-founder DPO Academy). Το Cyber Snacks αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό στοχευμένων LinkedIn posts και σύντομων, επεξηγηματικών βίντεο στο YouTube, προσφέροντας μια φρέσκια και απόλυτα πρακτική «συνταγή» εκπαίδευσης.

Δείτε το video

Τι είναι τα Cyber Snacks;

Η φιλοσοφία πίσω από το σύστημα είναι απλή αλλά εξαιρετικά δυνατή: μικρές, εύπεπτες «μπουκιές» γνώσης (snacks) που διαρκούν μόλις 2 έως 8 λεπτά. Ο στόχος δεν είναι η στείρα αποστήθιση θεωριών, αλλά η σταδιακή οικοδόμηση μικρών, σταθερών καθημερινών συνηθειών που θωρακίζουν την ψηφιακή ανθεκτικότητα μιας επιχείρησης.

Κάθε Cyber Snack εστιάζει σε μία και μόνο συγκεκριμένη ερώτηση ή απειλή της καθημερινότητας, όπως:

Πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει ένα επικίνδυνο (phishing) email από ένα ασφαλές;

Γιατί ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά στην απομακρυσμένη εργασία;

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να προστατευτεί από την απάτη με τα πλαστά τιμολόγια;

Πώς αποκωδικοποιούνται οι περίπλοκοι όροι της κυβερνοασφάλισης (Cyber Insurance);

Οι Τρεις Πυλώνες του Συστήματος

Το Cyber Snacks δεν είναι απλώς μια σειρά από μεμονωμένα βίντεο και αναρτήσεις, αλλά ένα ολοκληρωμένο, δομημένο σύστημα εκπαίδευσης που βασίζεται σε τρεις άξονες: