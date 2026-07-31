Αντιμέτωπες με πυρκαγιές στην Κρήτη, τη Βοιωτία, την Πάρο, την Κάλυμνο και την Άνδρο είναι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, με θυελλώδεις ανέμους να πνέουν σε πολλά σημεία με εστίες και να δυσκολεύουν το έργο των αρχών.
Στη Βοιωτία έχουν εκκενωθεί 4 οικισμοί. Στην Κρήτη έχουν περιοριστεί οι εστίες της φωτιάς, ωστόσο οι κάτοικοι πρέπει μέσα από δύσκολες συνθήκες με την ύδρευση και υδροδότηση να μην ειναι εφικτή σε κάποιες περιοχές, να διαχειριστούν τις μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές.
Υπολογίζεται ότι πάνω από 45.000 στρέμματα έχουν καεί από το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων.
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