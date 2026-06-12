Στις 18 Ιουνίου το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portal insuranceworld.gr, διοργανώνουν το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOn Events+.

Στρατηγικός Συνεργάτης του Συνεδρίου είναι η Energizing Greece, ενώ η διεξαγωγή του πραγματοποιείται σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portal insuranceworld.gr.

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Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και πλήθους θεσμικών και επιστημονικών φορέων, αναδεικνύοντας τον σύγχρονο, πρωταγωνιστικό ρόλο της Επαγγελματικής Ασφάλισης στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος, των επενδύσεων και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26, με τίτλο «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις», αποσκοπεί στην καταγραφή των εξελίξεων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο έτος σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο στον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης, με ιδιαίτερη έμφαση στον κομβικό ρόλο των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κινητοποίηση των αποταμιεύσεων, τη διοχέτευσή τους σε παραγωγικές επενδύσεις και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, το Συνέδριο αναδεικνύει τη σημασία της Επαγγελματικής Ασφάλισης ως βασικού πυλώνα διασφάλισης της συνταξιοδοτικής επάρκειας σε ατομικό επίπεδο, αλλά και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Μέσω τοποθετήσεων, εμπειρικών αναλύσεων και εμπεριστατωμένων παρουσιάσεων διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρείται η ολοκληρωμένη και εις βάθος ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των θεμάτων που απασχόλησαν, αλλά και που αναμένεται να απασχολήσουν, το 2026, τον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την κινητοποίηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων και τη διοχέτευσή τους στην πραγματική οικονομία.

Απώτερος στόχος του Συνεδρίου είναι μια ολιστική προσέγγιση της φιλοσοφίας, των μηχανισμών λειτουργίας και του ρόλου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ως συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών οχημάτων και ως θεσμικών επενδυτών, σε όλα τα δυνητικώς εμπλεκόμενα μέρη της αγοράς εργασίας (εργοδότες - εργαζομένους) στον κλάδο της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ποιοι συμμετέχουν στο Συνέδριο

Το Συνέδριο απευθύνεται στο οικοσύστημα της αγοράς Επαγγελματικής Ασφάλισης, στους συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας, εργοδότες και εργαζομένους, σε θεσμικούς εκπροσώπους επαγγελματικών ομάδων, σε εκπροσώπους εποπτικών φορέων, asset managers, αναλογιστές, ορκωτούς λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές και λοιπούς εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην αγορά της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το «παρών» στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης αναμένεται να δώσουν υψηλόβαθμοι Έλληνες και ξένοι αξιωματούχοι, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, της ασφαλιστικής αγοράς, της επιχειρηματικής κοινότητας και της επενδυτικής αγοράς.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου