Το τρομακτικό μέγεθος του σεισμού στη Βενεζουέλα (video)

Βίντεο από κάμερα κτιρίου αποτυπώνει τη στιγμή των μεγάλων σεισμικών δονήσεων στη Βενεζουέλα, τα κτίρια καταρρέουν από τη μία πλευρά του δρόμου σαν χάρτινοι πύργοι.

Με τα συντρίμμια να έχουν "οσμή θανάτου" και το φόβο δεκάδων χιλιάδων νεκρών που δεν έχουν ανασυρθεί, επίσημα έχουν δηλωθεί 1719 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκατοντάδες σωροί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομεία στο λιμάνι της πόλης Λα Γκουάιρα.

Την ίδια στιγμή και με την έρευνα για όποιον μπορεί να φέρει ευθύνη για την τραγωδία να είναι σε εξέλιξη, πληθαίνουν τα video στο διαδίκτυο τα οποία αναφέρουν ότι βρέθηκε στα συντρίμμια στα κτίρια ένα υλικό το οποίο μοιάζει με φελιζόλ. Πρόκειται ωστόσο, για μία πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί και εναπόκειται στο έργο των αρμοδίων αρχών αν διερευνήσουν αν κάποιος είναι υπαίτιος για την κατάρρευση των κτιρίων.