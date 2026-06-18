Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις επιδράσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), συνεχίζει τη σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

2ο Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους»

Δευτέρα 22 & Τετάρτη 24 Ιουνίου

Ώρα: 15:00 – 18:20

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, πραγματοποιήστε εγγραφή:

• 22 Ιουνίου: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7zAIy5hPTY-2PzVwfG6Klw

• 24 Ιουνίου: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OdroCuwcS7ePoCMAORJmog