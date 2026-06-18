Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις επιδράσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), συνεχίζει τη σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
2ο Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους»
Δευτέρα 22 & Τετάρτη 24 Ιουνίου
Ώρα: 15:00 – 18:20
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, πραγματοποιήστε εγγραφή:
• 22 Ιουνίου: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7zAIy5hPTY-2PzVwfG6Klw
• 24 Ιουνίου: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OdroCuwcS7ePoCMAORJmog
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης θα πρέπει κατά την εγγραφή να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό τους με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα. Η Βεβαίωση θα εκδοθεί μόνο σε όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο το διήμερο σεμινάριο.
Εισηγήτρια θα είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.
Πηγη: eea-insurance.gr
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