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ΠΣΑΣ: Οι προκλήσεις και προοπτικές τα επόμενα χρόνια

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν την ανάγκη για πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση, τον επαγγελματικό διάλογο και την εξέλιξη

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|12/6/2026
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ΠΣΑΣ: Οι προκλήσεις και προοπτικές τα επόμενα χρόνια

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2026, η εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.), σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), με θέμα «Το επάγγελμά μας: Μία προβολή στο μέλλον», στο Μουσείο «Ελλάδα σε Μικρογραφία» στην Αθήνα.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και να συμμετάσχουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ασφαλιστικού επαγγέλματος τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο δημοσιογράφος και ιδρυτής του περιοδικού «Ασφαλιστική Αγορά», κ. Δημήτρης Ρουχωτάς, ανέπτυξε το θέμα «Η ασφαλιστική μας αγορά».

Στη συνέχεια, ο οικονομολόγος και εκπαιδευτής κ. Στυλιανός Στυλιανίδης ανέλυσε το θέμα «Σχεδιάζοντας για τη σύνταξη — όταν δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα», ενώ την εκδήλωση ολοκλήρωσαν με την κοινή τους παρουσίαση ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και η πρωταθλήτρια στίβου κα Δώρα Αποστολοπούλου, με θέμα «Σπάζοντας το φράγμα του “δεν μπορώ”», μεταφέροντας μηνύματα επιμονής, προσήλωσης στους στόχους και προσωπικής υπέρβασης.

Ο Π.Σ.Α.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για τη συνεργασία του, καθώς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν την ανάγκη για πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση, τον επαγγελματικό διάλογο και την εξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του ασφαλιστικού συμβούλου στη σύγχρονη κοινωνία.

#Ε.ε.α.#Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών#Μπορούμε#Ασφαλιστική Αγορά#Διαμεσολαβητές#Εκδήλωση
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