ΕΕΑ: Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΕΑ ο Ν. Δένδιας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρευρέθηκε χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, στην εισαγωγική του τοποθέτηση τόνισε τους δεσμούς του Υπουργού με την επιμελητηριακή κοινότητα καθώς ο πατέρας του ήταν Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
«Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ανήκετε, κατά κάποιον τρόπο, στη μεγάλη οικογένεια των επιμελητηρίων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και αυτό προσδίδει ιδιαίτερη αξία στη σημερινή μας συνάντηση.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη θητεία σας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς σας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσετε σε βάθος τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηθεοδοσίου.
Ο Υπουργός Άμυνας έκανε ειδική μνεία στο έργο των Επιμελητηρίων:
«Να με αισθάνεστε πάντα, ανεξαρτήτως θέσης, καθηκόντων, ως φίλο του επιμελητηριακού θεσμού. Σε θεσμικότερο επίπεδο όμως, τον προσλαμβάνω πάντοτε ως κατά νόμον σύμβουλο της Πολιτείας. Τα Επιμελητήρια δεν είναι κατά τύχη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Έχουν έναν πολύ ευρύτερο ρόλο», σημείωσε ο κ. Δένδιας, εξηγώντας ταυτόχρονα ότι η Πολιτεία πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των Επιμελητηρίων και να διατηρήσει την επαφή της με τον μεσαίο επιχειρηματικό κόσμο που συνιστά τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.
«Κι αν δεν υπάρξουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, τότε φοβάμαι ότι δεν θα πετύχουμε το μεγάλο στοίχημα, το οποίο μας διαφεύγει μέχρι σήμερα, του συνολικού μετασχηματισμού, του παραγωγικού μοντέλου της Πατρίδας μας», πρόσθεσε ο Υπουργός Άμυνας.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΕΑ σχετικά με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030», καθώς επίσης για τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω της αξιοποίησης της καινοτομίας και της τεχνολογίας αιχμής.
Στην τοποθέτηση του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου σχετικά με τη δημιουργία σοβαρών προϋποθέσεων ώστε ένα σημαντικό μέρος των αμυντικών δαπανών να μετατρέπεται σε εγχώρια προστιθέμενη αξία, σε παραγωγή, σε θέσεις εργασίας και σε τεχνογνωσία που θα παραμένει στη χώρα αλλά και στον κομβικό ρόλο που μπορούν πλέον να έχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Υπουργός σημείωσε:
«Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να είναι επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα, όπως λέγαμε παλιά. Υπάρχει ο μαγικός όρος «dual use, διπλή χρήση». Τα περισσότερα προϊόντα σήμερα, δεν είναι μόνο μιας χρήσης. Είναι πολλαπλών χρήσεων. Άρα το οικοσύστημα στο οποίο μπορούμε να μιλήσουμε και να του ζητήσουμε απαντήσεις, είναι πολύ ευρύτερο από ότι ήταν παλιά.»
Ο κ. Δένδιας, αναφερόμενος στη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), το οποίο συνδέει τις Ένοπλες Δυνάμεις με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, εξήγησε ότι πλέον μπορεί να στηριχθούν καινοτόμες ιδέες και μίλησε αναλυτικά για τον ρόλο της τεχνολογίας στην προσπάθεια αναβάθμισης της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας.
«Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τους νέους ανθρώπους ή τους ανθρώπους που έχουν όρεξη να δώσουν νέες απαντήσεις και να ασχοληθούν, να μπορούν να παράξουν λύσεις και πρωτότυπα. Και αυτές οι λύσεις και τα πρωτότυπα να κάνουν δύο πράγματα συγχρόνως, πρώτον να βοηθήσουν η Εθνική Άμυνα, δεύτερον πολύ σημαντικό επίσης να βοηθήσουν η Ελληνική Οικονομία, να αλλάξουν το παραγωγικό της μοντέλο», εξήγησε ο Υπουργός.
Τέλος, μίλησε για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί αλλά και σε όσα σχεδιάζονται για «να δημιουργηθούν οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην Ιστορία του Ελληνισμού.»
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