ΕΕΑ: Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΕΑ ο Ν. Δένδιας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρευρέθηκε χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, στην εισαγωγική του τοποθέτηση τόνισε τους δεσμούς του Υπουργού με την επιμελητηριακή κοινότητα καθώς ο πατέρας του ήταν Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

«Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ανήκετε, κατά κάποιον τρόπο, στη μεγάλη οικογένεια των επιμελητηρίων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και αυτό προσδίδει ιδιαίτερη αξία στη σημερινή μας συνάντηση.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη θητεία σας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς σας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσετε σε βάθος τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ο Υπουργός Άμυνας έκανε ειδική μνεία στο έργο των Επιμελητηρίων:

«Να με αισθάνεστε πάντα, ανεξαρτήτως θέσης, καθηκόντων, ως φίλο του επιμελητηριακού θεσμού. Σε θεσμικότερο επίπεδο όμως, τον προσλαμβάνω πάντοτε ως κατά νόμον σύμβουλο της Πολιτείας. Τα Επιμελητήρια δεν είναι κατά τύχη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Έχουν έναν πολύ ευρύτερο ρόλο», σημείωσε ο κ. Δένδιας, εξηγώντας ταυτόχρονα ότι η Πολιτεία πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των Επιμελητηρίων και να διατηρήσει την επαφή της με τον μεσαίο επιχειρηματικό κόσμο που συνιστά τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

«Κι αν δεν υπάρξουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, τότε φοβάμαι ότι δεν θα πετύχουμε το μεγάλο στοίχημα, το οποίο μας διαφεύγει μέχρι σήμερα, του συνολικού μετασχηματισμού, του παραγωγικού μοντέλου της Πατρίδας μας», πρόσθεσε ο Υπουργός Άμυνας.