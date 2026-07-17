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ΕΕΑ : Νέα μεγάλη φιλοπεριβαλλοντική δράση

Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10:30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/7/2026
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ΕΕΑ : Νέα μεγάλη φιλοπεριβαλλοντική δράση

Με στόχο την αφύπνιση όλων για την προστασία του περιβάλλοντος, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει νέα μεγάλη δράση το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 10:30 το πρωί, στη Μαρίνα Βάρκιζας.

Με τη συνδρομή της μη κυβερνητικής οργάνωσης Why Not αλλά και με τη συμμετοχή εθελοντών, θα καθαριστούν βυθός και ακτή στο συγκεκριμένο σημείο.

Ειδικότερα, 20 δύτες της μη κυβερνητικής οργάνωσης θα προχωρήσουν σε καθαρισμό του βυθού ενώ την ίδια ώρα εθελοντές και συμμετέχοντες στη δράση θα καθαρίζουν την ακτή.

Για τη νέα δράση του ΕΕΑ, ο Πρόεδρος του κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημειώνει:

«Μετά από μία σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε διάφορους δήμους της Αττικής, όπως οι δεντροφυτεύσεις χιλιάδων δέντρων σε περιοχές από τις πέρασαν οι φλόγες, προχωρούμε σε αυτή τη νέα δράση στη Βάρκιζα. Στόχος μας είναι να στείλουμε το μήνυμα ότι πρέπει να διατηρούμε καθαρές τις ακτές και τις θάλασσες μας και να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προς αυτή την κατεύθυνση.

Η φύση είναι το κοινό μας σπίτι και οφείλουμε να την προστατεύουμε. Τόσο από κινδύνους όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, όσο και από τη ρύπανση. Ουσιαστικά συμβάλουμε στην αφύπνιση της κοινωνίας ενώ ταυτόχρονα δίνουμε το παράδειγμα και σε άλλους φορείς, έτσι ώστε σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, να αναπτυχθούν περισσότερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Και απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όσους θέλουν να έρθουν το Σάββατο το πρωί στη Βάρκιζα. Μέσω της συνεργασίας μπορούμε να πετύχουμε πολλά και σημαντικά».   

#Εεα#Δράσεις#Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών#Μπορούμε#Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
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