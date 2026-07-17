ΕΕΑ : Νέα μεγάλη φιλοπεριβαλλοντική δράση

Με στόχο την αφύπνιση όλων για την προστασία του περιβάλλοντος, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει νέα μεγάλη δράση το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 10:30 το πρωί, στη Μαρίνα Βάρκιζας.

Με τη συνδρομή της μη κυβερνητικής οργάνωσης Why Not αλλά και με τη συμμετοχή εθελοντών, θα καθαριστούν βυθός και ακτή στο συγκεκριμένο σημείο.

Ειδικότερα, 20 δύτες της μη κυβερνητικής οργάνωσης θα προχωρήσουν σε καθαρισμό του βυθού ενώ την ίδια ώρα εθελοντές και συμμετέχοντες στη δράση θα καθαρίζουν την ακτή.

Για τη νέα δράση του ΕΕΑ, ο Πρόεδρος του κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημειώνει: