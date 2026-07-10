ΕΙΑΣ: Προγράμματα για ομαδικές ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις αποτελούν σημαντικό και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κλάδο πολυσχιδούς ασφαλιστικής δραστηριότητας, με απορρέοντα οφέλη τόσο υπέρ των επιχειρήσεων, όσο και υπέρ των εργαζομένων τους. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ενστερνίζονται την ασφάλιση του προσωπικού τους, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, χαίρουν αξιοπρόσεκτων φορολογικών κινήτρων και εκπιπτόμενων δαπανών, ενώ μπορούν πρωτίστως να προσδοκούν σημαντικές βελτιώσεις επί θεμάτων company loyalty και παραγωγικότητας των εργαζομένων τους, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν υπέρ του προσωπικού τους, στελεχών και υπαλλήλων τους.
Ταυτοχρόνως, οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εντεταγμένοι σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχουν σαφή οφέλη που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, καθίστανται ολοένα και πιο ορατά, μεταξύ των άλλων και ως αποτέλεσμα του περιορισμού και της υποβάθμισης των παροχών του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Αν και οι Ομαδικές Ασφαλίσεις και ο ρόλος τους εστιάζονται πιο πολύ σε προγράμματα παροχών ζωής, συντάξεων και υγείας, εν τούτοις εκτείνονται και σε τομείς γενικών ασφαλίσεων, επίσης ενδιαφέροντες και πολυσχιδείς. Εάν εργαζόμαστε σε επιμέρους κλάδους ασφαλιστικών εταιρειών ή εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως στελέχη ή υπάλληλοι, οι άρτιες γνώσεις ομαδικών ασφαλίσεων μας ανοίγουν σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, αφού μας γνωρίζουν το ευρύ επιχειρησιακό περιβάλλον, τον «κόσμο» των επιχειρήσεων,τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τις λειτουργίες του. Εάν πάλι είμαστε ΑσφαλιστικοίΔιαμεσολαβητές, τότε οι Ομαδικές Ασφαλίσεις μας ανοίγουν ευρύτατα πεδία πωλήσεων,αφού μας προσφέρουν δυνατότητες επιχειρησιακών ασφαλίσεων, αλλά και ατομικών ασφαλίσεων, με τις Ομαδικές Ασφαλίσεις να αποτελούν σημαντικό «εφαλτήριο» περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών μας.
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟμαδικώνΑσφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων, ΕΙAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, διάρκειας είκοσι τεσσάρων(24) εκπαιδευτικών ωρών προάγει την τεχνογνωσία μας σε έναν εκ των πλέον κρίσιμων και στρατηγικών τομέων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, έχει ως εξής:
1. Η αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων σε αριθμούς: Μεγέθη, Τάσεις και Προοπτικές
2. Το περιβάλλον των Ομαδικών Ασφαλίσεων: Ανάγκες, γενικές αρχές, χαρακτηριστικά και λύσεις
3. Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Ομαδικών Ασφαλίσεων: Νομοθεσία, φορολογικό καθεστώς και απορρέοντα κίνητρα
4. Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι, Προϊόντα, Προγράμματα και Παροχές Ομαδικών Ασφαλίσεων
5. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και Ασφαλιστική Σύμβαση, Ανάλυση Καλύψεων, Όρων και Εξαιρέσεων
6. Τεχνική Ανάληψης Κινδύνων Ομαδικών Ασφαλίσεων
7. Πρωτόκολλα Διαδικασιών Risk Underwriting, Εκδόσεων και Αποζημιώσεων
8. Οφέλη Ομαδικών Ασφαλίσεων υπέρ των Πελατών, Επιχειρήσεων και Εργαζομένων
9. Ειδική αναφορά στα οφέλη και στις παροχές Ασφαλίσεων Ζωής, Ανικανότητας, Απώλειας Εισοδήματος, Ασφαλίσεων Υγείας, Αποταμίευσης και Συνταξιοδότησης
10. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Εργασιών Ομαδικών Ασφαλίσεων
Τα προηγούμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται επιμελώς από εμπειρότατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, διαθέτοντα υψηλή εξειδίκευση επ΄αυτών.
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των θεματικών αντικειμένων των Ομαδικών Ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι παροχές ή καλύψεις των προγραμμάτων Ομαδικών Ασφαλίσεων, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα Case Studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ομαδικών Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των εργασιών τους.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α. Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Μεγάλων Πελατών, καθώς και επί μέρους τομέων των Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία Ομαδικών Ασφαλίσεων ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.
β. Στελέχη Operations, Εκδόσεων και Αποζημιώσεων, Life Underwriters, Health Underwriters και Group Underwriters, καθώς και στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Αντασφαλίσεων και Risk Management, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την εργασιακή τεχνογνωσία τους επί των θεματικών αντικειμένων των Ομαδικών Ασφαλίσεων.
γ. Πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ζημιών, Claims Managers and Adjusters, που το θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εντάσσεται στα εργασιακά ενδιαφέροντά τους και τα προάγει.
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων,ΕΙAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting 2/5
δ. Στελέχη Διευθύνσεων Προσωπικού, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Εξυπηρέτησης Πελατών, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις Ομαδικές Ασφαλίσεις.
ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των επιχειρήσεων και των Ομαδικών Ασφαλίσεων και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές ασφαλιστικά συνειδητοποιημένων ιδιωτών επιχειρηματιών.
στ. Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και Bancassurance.
ζ. Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον ασφάλισης του προσωπικού τους, προς όφελος των δεικτών απόδοσης και πιστότητάς τους στην επιχείρηση, αλλά και προς τον σκοπό διασφάλισης εταιρικών κινδύνων μέσω των παροχών των Ομαδικών Ασφαλίσεων.
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των Ομαδικών Ασφαλίσεων στο εκπαιδευτικό κοινό. Η παρουσίαση του νομικού περιγράμματος που τις διέπει, η ανάπτυξη των καλύψεών τους, των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και των εκάστοτε παρατηρούμενων πιθανών εξαιρέσεων. Η περιγραφή των επί μέρους πρωτοκόλλων διαδικασιών, από την αξιολόγηση του κινδύνου,την αποδοχή του και την υπογραφή της σύμβασης, την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την αναγγελία της ζημίας και την καταβολή της αναλογούσας αποζημίωσης.
Επίσης, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η ανάπτυξη μεθόδων προβολής και πωλήσεών τους.
EIAS CERTIFIED SPECIALIST in GROUP INSURANCE AND CORPORATE RISK UNDERWRITING
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in GROUP INSURANCE AND CORPORATE RISK UNDERWRITING, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.
Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσής τους, η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας και ισχυροποίησης της τεχνογνωσίας τους επί ενός εξαιρετικά ανερχόμενου τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, αυτού των Ομαδικών Ασφαλίσεων, που αναμένεται να συμβάλει ακόμη πιο αποφασιστικά στην ανάπτυξη των εργασιών της αγοράς μας, στο εγγύς μέλλον.
Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων, ΕΙAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting 3/5
Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Συντονιστικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κος Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων του Ομίλου ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ. Η εμπειρία του κου Πλωμαρίτη στις Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι πολυετής, πολυσχιδής και σημαντική, ξεκινά το έτος 1991 στον Όμιλο INTERAMERICAN και εξελίσσεται διαχρονικά, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης των Τεχνικών του Τομέων, του Τομέως Underwriting, της Ανάπτυξης Προϊόντων Ομαδικών Ασφαλίσεων, στο Marketing αυτών και στις Πωλήσεις τους. Ο κος Πλωμαρίτης είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί θεμάτων Ομαδικών Ασφαλίσεων και Corporate Business Risks.
Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διδάσκουν, επίσης:
Η κα Μαρία Παπαδάτου, Σύμβουλος Ασφαλιστικής Τεχνικής, διαθέτουσα υψηλή εξειδίκευση επί των Τομέων Ασφαλίσεων Ζωής, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων. Η κα Παπαδάτου είναι Μαθηματικός, απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναλογιστική εξειδίκευση και μεταπτυχιακές σπουδές Τραπεζικής Διοικητικής. Διετέλεσε επί μακρόν Διευθύντρια Ομαδικών Ασφαλίσεων, καθώς και Διευθύντρια Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Προϊόντων και Διαδικασιών μεγάλων Ασφαλιστικών Ομίλων και Τραπεζών. Ειδικότερα, των Ομίλων GROUPAMA Ασφαλιστική, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, καθώς και INTERAMERICAN. Διαθέτει πλούσια αναλογιστική και ασφαλιστική εμπειρία, ιδιαιτέρως στους Τομείς Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Bancassurance, κατά τη διαδρομή της σε θέσεις ευθύνης των εν λόγω Ομίλων και Τραπεζών. Είναι Τακτική Εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ως άνω θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.
O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Λογιστικής και Φοροτεχνικής του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.
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