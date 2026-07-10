ΕΙΑΣ: Προγράμματα για ομαδικές ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις αποτελούν σημαντικό και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κλάδο πολυσχιδούς ασφαλιστικής δραστηριότητας, με απορρέοντα οφέλη τόσο υπέρ των επιχειρήσεων, όσο και υπέρ των εργαζομένων τους. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ενστερνίζονται την ασφάλιση του προσωπικού τους, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, χαίρουν αξιοπρόσεκτων φορολογικών κινήτρων και εκπιπτόμενων δαπανών, ενώ μπορούν πρωτίστως να προσδοκούν σημαντικές βελτιώσεις επί θεμάτων company loyalty και παραγωγικότητας των εργαζομένων τους, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν υπέρ του προσωπικού τους, στελεχών και υπαλλήλων τους.

Ταυτοχρόνως, οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εντεταγμένοι σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχουν σαφή οφέλη που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, καθίστανται ολοένα και πιο ορατά, μεταξύ των άλλων και ως αποτέλεσμα του περιορισμού και της υποβάθμισης των παροχών του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Αν και οι Ομαδικές Ασφαλίσεις και ο ρόλος τους εστιάζονται πιο πολύ σε προγράμματα παροχών ζωής, συντάξεων και υγείας, εν τούτοις εκτείνονται και σε τομείς γενικών ασφαλίσεων, επίσης ενδιαφέροντες και πολυσχιδείς. Εάν εργαζόμαστε σε επιμέρους κλάδους ασφαλιστικών εταιρειών ή εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως στελέχη ή υπάλληλοι, οι άρτιες γνώσεις ομαδικών ασφαλίσεων μας ανοίγουν σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, αφού μας γνωρίζουν το ευρύ επιχειρησιακό περιβάλλον, τον «κόσμο» των επιχειρήσεων,τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τις λειτουργίες του. Εάν πάλι είμαστε ΑσφαλιστικοίΔιαμεσολαβητές, τότε οι Ομαδικές Ασφαλίσεις μας ανοίγουν ευρύτατα πεδία πωλήσεων,αφού μας προσφέρουν δυνατότητες επιχειρησιακών ασφαλίσεων, αλλά και ατομικών ασφαλίσεων, με τις Ομαδικές Ασφαλίσεις να αποτελούν σημαντικό «εφαλτήριο» περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών μας.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟμαδικώνΑσφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων, ΕΙAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, διάρκειας είκοσι τεσσάρων(24) εκπαιδευτικών ωρών προάγει την τεχνογνωσία μας σε έναν εκ των πλέον κρίσιμων και στρατηγικών τομέων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, έχει ως εξής:

1. Η αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων σε αριθμούς: Μεγέθη, Τάσεις και Προοπτικές

2. Το περιβάλλον των Ομαδικών Ασφαλίσεων: Ανάγκες, γενικές αρχές, χαρακτηριστικά και λύσεις

3. Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Ομαδικών Ασφαλίσεων: Νομοθεσία, φορολογικό καθεστώς και απορρέοντα κίνητρα

4. Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι, Προϊόντα, Προγράμματα και Παροχές Ομαδικών Ασφαλίσεων

5. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και Ασφαλιστική Σύμβαση, Ανάλυση Καλύψεων, Όρων και Εξαιρέσεων

6. Τεχνική Ανάληψης Κινδύνων Ομαδικών Ασφαλίσεων

7. Πρωτόκολλα Διαδικασιών Risk Underwriting, Εκδόσεων και Αποζημιώσεων

8. Οφέλη Ομαδικών Ασφαλίσεων υπέρ των Πελατών, Επιχειρήσεων και Εργαζομένων

9. Ειδική αναφορά στα οφέλη και στις παροχές Ασφαλίσεων Ζωής, Ανικανότητας, Απώλειας Εισοδήματος, Ασφαλίσεων Υγείας, Αποταμίευσης και Συνταξιοδότησης

10. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Εργασιών Ομαδικών Ασφαλίσεων

Τα προηγούμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται επιμελώς από εμπειρότατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, διαθέτοντα υψηλή εξειδίκευση επ΄αυτών.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των θεματικών αντικειμένων των Ομαδικών Ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι παροχές ή καλύψεις των προγραμμάτων Ομαδικών Ασφαλίσεων, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα Case Studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ομαδικών Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των εργασιών τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Μεγάλων Πελατών, καθώς και επί μέρους τομέων των Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία Ομαδικών Ασφαλίσεων ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.

β. Στελέχη Operations, Εκδόσεων και Αποζημιώσεων, Life Underwriters, Health Underwriters και Group Underwriters, καθώς και στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Αντασφαλίσεων και Risk Management, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την εργασιακή τεχνογνωσία τους επί των θεματικών αντικειμένων των Ομαδικών Ασφαλίσεων.

γ. Πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ζημιών, Claims Managers and Adjusters, που το θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εντάσσεται στα εργασιακά ενδιαφέροντά τους και τα προάγει.