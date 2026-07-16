Η Allianz ενισχύει την οικονομική παιδεία

Σε μια περίοδο όπου η οικονομική αβεβαιότητα, η αύξηση του κόστους ζωής και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των νοικοκυριών επηρεάζουν τις καθημερινές αποφάσεις των ανθρώπων, η Allianz παρουσιάζει το Allianz School For Life, μια δωρεάν,διεθνή ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που προσφέρει πρόσβαση σε πρακτικές γνώσεις γύρω από την οικονομική διαχείριση, την αποταμίευση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την οικονομική παιδεία και να βοηθήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον.

Την ανάγκη για καλύτερη οικονομική εκπαίδευση ανέδειξε η έκθεση “Allianz 3am Report 2026”, η οποία βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 10 χώρες, με τη συμμετοχή 10.000 ανθρώπων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι οικονομικές ανησυχίες συγκαταλέγονται πλέον στις σημαντικότερες προκλήσεις διεθνώς, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής και η αβεβαιότητα για το μέλλον επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα οικονομικά τους.

Συγκεκριμένα, το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική ανησυχία διεθνώς (71%), ενώ μόλις το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομική ασφάλεια και έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει και να επενδύει. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους τρεις ανθρώπους αναφέρει ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της καλύτερης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση οικονομικών προκλήσεων.

Επιπλέον, η έκθεση αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό γνώσεων γύρω από τα οικονομικά θέματα.Σύμφωνα με την Allianz Research, μόλις το 18% των ανθρώπων διαθέτει προχωρημένες γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, ενώ το 26% έχει μόνο βασική κατανόηση. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε αξιόπιστη και εύκολα κατανοητή εκπαίδευση, που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων οικονομικών συνηθειών.