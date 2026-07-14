Η ανάγκη συνολικής αξιολόγησης της λειτουργίας της αγοράς μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας, των παραγόντων που διαμορφώνουν τις αυξήσεις των ασφαλίστρων και της αποτελεσματικότητας του εποπτικού πλαισίου ως προς την προστασία των ασφαλισμένων τίθενται σε επιστολή που απέστειλε η Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών, Μιλένα Αποστολάκη, προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Η Τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με την άσκηση του εποπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος ο οποίος, όπως σημειώνει, περιλαμβάνει πέραν της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς και την προστασία των ασφαλισμένων από αθέμιτες πρακτικές.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ο νέος δείκτης αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας δεν αντιμετωπίζει μία από τις βασικές αιτίες των υπέρμετρων αυξήσεων, καθώς δεν περιορίζει τις ηλικιακές αναπροσαρμογές που προβλέπονται στα ισόβια ασφαλιστήρια, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η αύξηση των συνολικών επιβαρύνσεων των ασφαλισμένων.

Η Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι η εφαρμογή ενός συστήματος «αποθεματικού γήρανσης», όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσε να συγκρατεί τις αυξήσεις των ασφαλίστρων σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθερότητα στο κόστος ασφάλισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ασφαλισμένων. Παραπέμπει επίσης σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος από την οποία προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσον οι ασφαλιστικές εταιρείες τηρούσαν και τηρούν τα αναγκαία αποθέματα για τα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας .

Στην επιστολή της η Μιλένα Αποστολάκη θέτει προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τα ακόλουθα ερωτήματα: