Insurance Daily
ERGO
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑ

Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για τις ασφαλίσεις υγείας

Ο νέος δείκτης αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας δεν αντιμετωπίζει μία από τις βασικές αιτίες των υπέρμετρων αυξήσεων, καθώς δεν περιορίζει τις ηλικιακές αναπροσαρμογές

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|14/7/2026
Athinaiki
Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για τις ασφαλίσεις υγείας

Η ανάγκη συνολικής αξιολόγησης της λειτουργίας της αγοράς μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας, των παραγόντων που διαμορφώνουν τις αυξήσεις των ασφαλίστρων και της αποτελεσματικότητας του εποπτικού πλαισίου ως προς την προστασία των ασφαλισμένων τίθενται σε επιστολή που απέστειλε η Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών, Μιλένα Αποστολάκη, προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Η Τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με την άσκηση του εποπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος ο οποίος, όπως σημειώνει, περιλαμβάνει πέραν της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς και την προστασία των ασφαλισμένων από αθέμιτες πρακτικές.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ο νέος δείκτης αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας δεν αντιμετωπίζει μία από τις βασικές αιτίες των υπέρμετρων αυξήσεων, καθώς δεν περιορίζει τις ηλικιακές αναπροσαρμογές που προβλέπονται στα ισόβια ασφαλιστήρια, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η αύξηση των συνολικών επιβαρύνσεων των ασφαλισμένων.

Η Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι η εφαρμογή ενός συστήματος «αποθεματικού γήρανσης», όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσε να συγκρατεί τις αυξήσεις των ασφαλίστρων σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθερότητα στο κόστος ασφάλισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ασφαλισμένων. Παραπέμπει επίσης σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος από την οποία προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσον οι ασφαλιστικές εταιρείες τηρούσαν και τηρούν τα αναγκαία αποθέματα για τα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας .

Στην επιστολή της η Μιλένα Αποστολάκη θέτει προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Έχει εντοπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος τα προβλήματα της αγοράς ασφαλίσεων υγείας, και τι ενέργειες εισηγήθηκε στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες;

  • Προέβη η Τράπεζα της Ελλάδος σε ελέγχους, ως εποπτεύουσα αρχή, για τη διαφύλαξη της διαφάνειας και της ορθής τιμολόγησης των μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας; Αν ναι, γιατί δεν αποτράπηκαν οι υπέρογκες αυξήσεις που εξανάγκασαν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους να ακυρώσουν τα ασφαλιστήριά τους;

  • Έχουν εξετάσει οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΤτΕ την εφαρμογή του αποθεματικού γήρανσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά;

  • Τηρούσαν και τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες τα απαιτούμενα αποθέματα για τα ισόβια ασφαλιστήρια υγείας εγγυημένης ανανεωσιμότητας; Πώς αξιολόγησε και πώς αντιμετώπισε η ΤτΕ το μεγάλο κύμα ακυρώσεων συμβολαίων, και πώς διασφαλίζεται ότι τα αποθέματα καλύπτουν πράγματι τους ασφαλισμένους αντί να μετατρέπονται σε πρόσθετο κέρδος μέσω του εξαναγκασμού τους σε ακύρωση. Ποια είναι τα αποτελέσματα της σχετικής εποπτείας της ΤτΕ;

  • Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες που υπερβαίνουν τα όρια αυξήσεων του νέου δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ; Ποιες, και πώς δικαιολογούν τις αποκλίσεις στην τιμολόγηση και τις μελλοντικές εκτιμήσεις των αποθεματικών τους;

  • Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών εκτιμά ότι αύξηση περιορισμένη στο 7% ετησίως (όπως το 2025) θα δημιουργούσε κεφαλαιακές ανάγκες άνω των €5 δισ. για συμμόρφωση με το SolvencyII. Κατόπιν αυτού, με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η ΤτΕ τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε μεγάλες, αδιαφανείς αυξήσεις πέραν του δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ;

    • #Ελστατ#Ασφαλιστική Αγορά#Εφαρμογή#Ττε
    Mega Brokers
    Medifirst

    Σχόλια

    Φόρτωση...
    Imperial Insurance
    Top 5 Trending
    Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
    asfalistikomarketing

    Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

    Αστική Ευθύνη
    Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
    Cyber Insurance Ειδήσεις & Νέα
    Η απάτη των deepfakes : Πώς να προστατευτείτε (video)
    Συνεντεύξεις
    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
    Ειδήσεις
    Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
    Interlife Travel
    Newsletter

    Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

    Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

    Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

    Σχετικά Άρθρα

    SYNDEA: Στρατηγική προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός

    SYNDEA: Στρατηγική προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός

    Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των MDRT Power Workshops

    Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των MDRT Power Workshops

    ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

    ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

    Ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

    Ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

    Karavias: Δυναμική παρουσία στην ασφαλιστική συνάντηση στην Ύδρα

    Karavias: Δυναμική παρουσία στην ασφαλιστική συνάντηση στην Ύδρα

    Φυσικές καταστροφές: 4πλάσιο το κενό προστασίας στην Ελλάδα

    Φυσικές καταστροφές: 4πλάσιο το κενό προστασίας στην Ελλάδα

    Ο ασφαλιστικός κλάδος σήμερα και τα "κλειδιά" της ανάπτυξης

    Ο ασφαλιστικός κλάδος σήμερα και τα "κλειδιά" της ανάπτυξης

    Κακοκαιρία Ιανουαρίου: 20,1 εκατ. ασφαλιστικές αποζημιώσεις

    Κακοκαιρία Ιανουαρίου: 20,1 εκατ. ασφαλιστικές αποζημιώσεις

    Δικτυακό περιεχόμενο

    MORAX MEDIA NETWORK

    Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

    Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

    Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

    Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

    Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

    Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

    Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

    Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

    Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

    Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

    Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

    Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

    Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026Ethica

    Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026

    Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

    Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

    Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

    Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή