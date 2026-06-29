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Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των MDRT Power Workshops

Δεκάδες ομιλητές και αμέτρητες ιδέες που μετατράπηκαν σε πράξη στο πλαίσιο ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|29/6/2026
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Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των MDRT Power Workshops

Σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε ο φετινός κύκλος των MDRT Power Workshops από την MCC Hellas, με την τελευταία συνάντηση να πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, στον υπαίθριο χώρο του Fedal Tennis Club Παπάγου. Η καλοκαιρινή βραδιά, η χαλαρή διάθεση και η έντονη αλληλεπίδραση των μελών δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για το κλείσιμο μιας χρονιάς γεμάτης γνώση, συνεργασία και έμπνευση.

Το workshop άνοιξε με τα μέλη που συμμετείχαν στο MDRT Annual Meeting στο Anaheim, τα οποία μετέφεραν στο κοινό τις σημαντικότερες ιδέες, εμπειρίες και πρακτικές που αποκόμισαν από το μεγαλύτερο συνέδριο του MDRT παγκοσμίως, δίνοντας την ευκαιρία και σε όσους δεν ταξίδεψαν να γίνουν κοινωνοί της μοναδικής αυτής εμπειρίας.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Κουρούτη και ο Μαρίνος Πετρόπουλος από το ΙΑΣΩ παρουσίασαν τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της υγείας και τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών νοσηλευτικών οργανισμών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αναδεικνύοντας πώς αυτή η σχέση δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για τον ασφαλισμένο.

Ο Παναγιώτης Κατσαϊδώνης παρουσίασε σύγχρονες λύσεις και πρακτικά εργαλεία AI που μπορούν να ενισχύσουν την καθημερινή λειτουργία του ασφαλιστικού συμβούλου, προσφέροντας ιδέες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική πράξη.

Ακολούθησε η ιδιαίτερα εμπνευσμένη ομιλία της Τζίνας Σεντούκα, CEO & Partner της Red Design Consultants, η οποία ανέδειξε τη σημασία του σχεδιασμού, της αισθητικής και της εμπειρίας που δημιουργεί κάθε επιχείρηση γύρω από το brand της. Μέσα από πραγματικά παραδείγματα απέδειξε ότι η εικόνα μιας εταιρείας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την αθλήτρια Καλλιόπη Κόνη, η οποία συγκίνησε και ενέπνευσε τους παρευρισκόμενους μιλώντας για τη δύναμη της επιμονής, της πειθαρχίας και της πίστης στον στόχο, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε επιτυχία προηγούνται αμέτρητες ώρες προσπάθειας και προσωπικής υπέρβασης.

Με την ολοκλήρωση του τελευταίου workshop, έκλεισε ένας ιδιαίτερα δημιουργικός κύκλος δράσεων που περιλάμβανε δεκάδες ομιλητές, εκατοντάδες συμμετέχοντες και αμέτρητες ιδέες που μετατράπηκαν σε πράξη. Τα MDRT Power Workshops απέδειξαν ότι η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν μοιράζεται μέσα σε μια ενεργή κοινότητα ανθρώπων που εξελίσσονται μαζί.

Το επόμενο μεγάλο μας ραντεβού είναι πλέον το MDRT Day Greece 2026, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (24-27/9 στο 5* Hotel Aldemar στην Σκαφιδιά), όπου η ελληνική ασφαλιστική αγορά θα συναντηθεί σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου με διεθνείς ομιλητές, κορυφαίο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης.

Και αμέσως μετά… ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Οκτώβριο, με την έναρξη του νέου κύκλου MDRT Power Workshops, συνεχίζοντας ακόμη πιο δυναμικά το ταξίδι της γνώσης, της έμπνευσης και της εξέλιξης.

#Ιασω#Mdrt#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Εφαρμογή
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