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Φωτιά Χίου 2025: Αποζημιώσεις 3.000-50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις

Έχει ανοίξει η κρατική πλατφόρμα για επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του αθροίσματος του κύκλου εργασιών των μηνών Ιουλίου ως και Δεκεμβρίου του 2025 κατά 5%

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|29/7/2026
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Φωτιά Χίου 2025: Αποζημιώσεις 3.000-50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις

Από τις 27 Ιουλίου 2026 έχει ανοίξει η πλατφόρμα myBusinessSupport, που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, για την υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025 και οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των συγκεκριμένων φαινομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Οικονομίας το ειδικό σχήμα στήριξης για τη Χίο αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και μη απαλλασσόμενες, είναι υπόχρεες σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, λειτουργούν νομίμως, βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025 και έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες.

Διευκρινίζεται ότι είχε προηγηθεί η α’ φάση της διαδικασίας η οποία αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις. Η β’ φάση, η οποία ανοίγει τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, αφορά την υποβολή της τελικής αίτησης ενίσχυσης και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε κάθε καθεστώς ενίσχυσης, το ύψος, τη μεθοδολογία προσδιορισμού και την ένταση της ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης. 

Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του αθροίσματος του κύκλου εργασιών των μηνών Ιουλίου ως και Δεκεμβρίου του 2025 κατά 5% τουλάχιστον σε σχέση με το μέγιστο άθροισμα του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων μηνών της τελευταίας πενταετίας.

Το ποσό, δε, της ενίσχυσης ισούται με μέρος της ως άνω μείωσης του κύκλου εργασιών, με ελάχιστο ποσό ενίσχυσης το ποσό των 3.000 ευρώ και ανώτατο ποσό τα 50.000 ευρώ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των ανώτατων ορίων που τίθενται ανά τριετία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

#Ααδε#Εκδήλωση
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