Φυσικές καταστροφές: Αύξηση 8,7% στις ασφαλισμένες κατοικίες

Περισσότεροι ιδιοκτήτες ασφάλισαν τα σπίτια τους το 2025 για καιρικά φαινόμενα. Αυτό καταγράφει η έρευνα που κάνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, βάσει της οποίας ο αριθμός των ασφαλιστηρίων έχει αυξηθεί κατά 8,7% το 2025, φτάνοντας τα 1.355.133 συμβόλαια.

Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου ασφαλιστηρίων συμβολαίων της χώρας ανέρχεται σε 20,5%.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.184.046 (αύξηση κατά 11,1% σε σύγκριση με την έρευνα της 31ης Δεκεμβρίου 2024). Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας επί των συμβολαίων με κάλυψη κτιρίου ανέρχεται σε 17,9%.