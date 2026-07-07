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Γλύτωσαν 580 εκατ. ευρώ οι ασφαλιστικές για τον Nord Stream

Στην απόφασή της, η δικαστής υπογράμμισε ότι για την εφαρμογή της εξαίρεσης λόγω πολέμου δεν ήταν αναγκαίο να εξακριβωθεί ποιος πραγματοποίησε το σαμποτάζ

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|7/7/2026
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Γλύτωσαν 580 εκατ. ευρώ οι ασφαλιστικές για τον Nord Stream

Οι ασφαλιστικές εταιρείες των αγωγών Nord Stream απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ύψους 580 εκατ. ευρώ (662 εκατ. δολαρίων), καθώς δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι αγωγοί από δολιοφθορά συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Nord Stream AG, η ελβετική εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη στο Λονδίνο μετά τις εκρήξεις του Σεπτεμβρίου του 2022, οι οποίες προκάλεσαν ρήξη σε τρεις αγωγούς και ζημιές σε ακόμη έναν. Από την πλευρά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες Lloyd’s Insurance Company SA και Arch Insurance (EU) DAC υποστήριξαν ότι οι καταστροφές αποτελούσαν συνέπεια πολεμικών ενεργειών ή πραγματοποιήθηκαν κατ’ εντολή κρατικού φορέα, γεγονός που εξαιρεί την κάλυψη σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Η δικαστής Clare Moulder έκρινε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, εξαιτίας του πολέμου και επομένως εμπίπτουν στις σχετικές εξαιρέσεις των ασφαλιστηρίων, δικαιώνοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι εκρήξεις αποτέλεσαν αντικείμενο ποινικής έρευνας στη Γερμανία, με τις αρχές να θεωρούν ως πιθανότερο σενάριο την εμπλοκή ομάδας Ουκρανών δυτών. Στη διάρκεια της δίκης στο Λονδίνο κατέθεσαν ειδικοί, μεταξύ των οποίων πρώην αξιωματικός ειδικών επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και σύμβουλος σε θέματα εκρηκτικών.

Ο Nord Stream ανήκει στη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom PJSC. Ο Nord Stream 1 τέθηκε σε λειτουργία το 2011, μεταφέροντας φυσικό αέριο από το Βίμποργκ της Ρωσίας στο Λούμπμιν της Γερμανίας μέσω της Βαλτικής Θάλασσας. Ο Nord Stream 2 ολοκληρώθηκε το 2021, ωστόσο δεν λειτούργησε ποτέ, καθώς η επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας–Ουκρανίας πριν από την εισβολή του 2022 ανέστειλε την έναρξη της λειτουργίας του.

Παρότι η ταυτότητα των υπευθύνων αποτέλεσε βασικό ζήτημα της δίκης, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστικό συμπέρασμα. Κατά τη διαδικασία εξετάστηκαν διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η εμπλοκή της Ουκρανίας, της Ρωσίας ή ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην απόφασή της, η δικαστής υπογράμμισε ότι για την εφαρμογή της εξαίρεσης λόγω πολέμου δεν ήταν αναγκαίο να εξακριβωθεί ποιος πραγματοποίησε το σαμποτάζ. Όπως ανέφερε, ανεξάρτητα από τον δράστη, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα που οδήγησε στις συγκεκριμένες ενέργειες.

#Ηπα#Ουκρανία#Εφαρμογή
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