Γλύτωσαν 580 εκατ. ευρώ οι ασφαλιστικές για τον Nord Stream

Οι ασφαλιστικές εταιρείες των αγωγών Nord Stream απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ύψους 580 εκατ. ευρώ (662 εκατ. δολαρίων), καθώς δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι αγωγοί από δολιοφθορά συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Nord Stream AG, η ελβετική εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη στο Λονδίνο μετά τις εκρήξεις του Σεπτεμβρίου του 2022, οι οποίες προκάλεσαν ρήξη σε τρεις αγωγούς και ζημιές σε ακόμη έναν. Από την πλευρά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες Lloyd’s Insurance Company SA και Arch Insurance (EU) DAC υποστήριξαν ότι οι καταστροφές αποτελούσαν συνέπεια πολεμικών ενεργειών ή πραγματοποιήθηκαν κατ’ εντολή κρατικού φορέα, γεγονός που εξαιρεί την κάλυψη σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Η δικαστής Clare Moulder έκρινε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, εξαιτίας του πολέμου και επομένως εμπίπτουν στις σχετικές εξαιρέσεις των ασφαλιστηρίων, δικαιώνοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι εκρήξεις αποτέλεσαν αντικείμενο ποινικής έρευνας στη Γερμανία, με τις αρχές να θεωρούν ως πιθανότερο σενάριο την εμπλοκή ομάδας Ουκρανών δυτών. Στη διάρκεια της δίκης στο Λονδίνο κατέθεσαν ειδικοί, μεταξύ των οποίων πρώην αξιωματικός ειδικών επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και σύμβουλος σε θέματα εκρηκτικών.