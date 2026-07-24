Hoolie: H ασφάλιση κατοικιδίων είναι πράξη ευθύνης (video)

H ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά πράξη ευθύνης. Η Hoolie μιλά για το πώς οι επαγγελματίες ασφαλιστές μπορούν να προσφέρουν την απόλυτη εξασφάλιση στο κατοικίδιο, γλιτώνοντάς τον από απρόβλεπτα έξοδα και δυσάρεστες καταστάσεις
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