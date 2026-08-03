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Anytime και Public αλλάζουν την εμπειρία ασφάλισης

Mε κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας της Anytime, οι πελάτες λαμβάνουν μέρος της αξίας του σε ευρώ, και συγκεκριμένα έως και €20 Public επιστροφή τον χρόνο

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|3/8/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Anytime και Public αλλάζουν την εμπειρία ασφάλισης

Η Anytime και τα Public εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στην καθημερινότητα των πελατών τους. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, με κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας της Anytime, οι πελάτες λαμβάνουν μέρος της αξίας του σε ευρώ, και συγκεκριμένα έως και €20 Public επιστροφή τον χρόνο, την οποία μπορούν να εξαργυρώσουν σε επόμενες αγορές τους στο public.gr ή στα καταστήματα Public και “Public + home”.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία ενισχύει τη διαρκή προσπάθεια της Anytime να κάνει την ασφάλιση πιο απλή, πιο έξυπνη και πιο χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η Anytime συνεχίζει να εξελίσσει την ασφαλιστική εμπειρία, δημιουργώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, επενδύοντας σε συνεργασίες που προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη και κάνουν την ασφάλιση να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Η συνεργασία με τα Public φέρνει κοντά τα δύο αυτά brands, που ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο και ψηφιακό χαρακτήρα τους, συνδυάζοντας την ασφάλιση με την τεχνολογία και την ψυχαγωγία μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον καταναλωτή.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Anytime διευρύνει το οικοσύστημα προνομίων που προσφέρει στους πελάτες της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα τους όχι μόνο όταν τη χρειάζονται, αλλά και σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους. Γιατί στην Anytime, η ασφάλεια δεν είναι απλώς μία ασφάλιση… Είναι η ελευθερία να ζεις όπως θέλεις, με σιγουριά και ηρεμία!

#Anytime#Public#Ασφάλιση#Ασφαλιστική
Designia
Metropolitan

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