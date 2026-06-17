Η Interamerican βράβευσε τους συνεργάτες που ξεχώρισαν το 2025, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρείας και τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

Σε μια ξεχωριστή τελετή αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής της, ο Όμιλος Interamerican τίμησε τους κορυφαίους συνεργάτες των Δικτύων Πωλήσεων. Η απονομή των Sales Awards 2025 πραγματοποιήθηκε στο ONASSIS STEGI, φέρνοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους που με τη δουλειά, τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Με κεντρικό μήνυμα “Create the Legacy”, η φετινή διοργάνωση ανέδειξε κάτι περισσότερο από τις παραγωγικές επιδόσεις και τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ανέδειξε τη διαδρομή, την καθημερινή προσπάθεια, την εξέλιξη και τους ανθρώπους που ξεπερνούν διαρκώς τα όριά τους, δημιουργώντας το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της Interamerican.

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, οι άνθρωποι των Δικτύων Πωλήσεων της Interamerican επιβεβαιώνουν καθημερινά τον καθοριστικό τους ρόλο στην υλοποίηση της αποστολής της εταιρείας: να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους, προσφέροντας λύσεις που τους επιτρέπουν να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.

Σημαντικές στιγμές της βραδιάς αποτέλεσαν οι δύο τιμητικές βραβεύσεις της εταιρείας: το βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς» και το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς».