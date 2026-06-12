Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης βρίσκεται η Interamerican, με την ηγεσία της εταιρείας να θέτει πλέον τον πήχη στα 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2030. Κατά τη διάρκεια των Sales Awards 2026, των βραβεύσεων των συνεργατών της Interamerican στη Στέγη Ωνάση, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιάννης Καντώρος, η Chief Commercial Officer, κ. Linda Nieuwenhuizen και ο Διευθυντής Πωλήσεων, κ. Σπύρος Οικονόμου, παρουσίασαν την πορεία της εταιρείας από το παρελθόν προς ένα διεθνοποιημένο μέλλον.

Η οικονομική μεγέθυνση της Interamerican είναι εντυπωσιακή.

Από έναν κύκλο εργασιών ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία κατάφερε σήμερα να ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά τον διπλασιασμό των μεγεθών της. Ο κ. Καντώρος υπογράμμισε ότι ο στόχος για το 2030 είναι ο τριπλασιασμός του μεγέθους της εταιρείας, με την προσδοκία να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αυτή η ανάπτυξη τροφοδοτείται από τη συνεχή γεωγραφική επέκταση:

2016: Ισχυρή παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

2017: Είσοδος στην αγορά της Κύπρου.

Σήμερα: Δυναμική παρουσία στη Ρουμανία με νέα γραφεία στο Βουκουρέστι και ήδη 30.000 πελάτες.

2030: Φιλοδοξία για παρουσία σε τέσσερις έως έξι (ή και περισσότερες) ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφέρθηκε επίσης στην ουσία της ιδιωτικής ασφάλισης, φέρνοντας σαν παράδειγμα ένα περιστατικό που ορειβάτης στο Θιβέτ αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και σώθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα μέσω της Interamerican. “Πέρα από τους αριθμούς, πέρα από το ένα δις, τις πολλές χώρες, τα μεγάλα κέρδη, τις επενδύσεις, η Interamerican είναι μια εταιρεία που σώζει ζωές. Είναι μια εταιρεία που κάνει στους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται να ζουν περισσότερo, καλύτερα και προφανώς ασφαλέστερα”. Η φιλοσοφία της εταιρείας παραμένει σταθερή όπως εξήγησε καθώς “οι άνθρωποι είναι η καρδιά της”.

Στην καρδιά αυτής της νέας εποχής βρίσκεται η στρατηγική σύγκλιση της Interamerican με την Anytime, όπως ανέδειξε η Chief Commercial Officer, κ. Linda Nieuwenhuizen.

Υπό το κεντρικό θέμα «Create the Legacy», η κ. Nieuwenhuizen τόνισε ότι η σύμπνοια της εμπιστοσύνης και της τεχνογνωσίας της Interamerican με την ψηφιακή ευελιξία της Anytime δημιουργεί έναν ισχυρότερο οργανισμό. Ο αντίκτυπος αυτής της συνεργασίας είναι ήδη ορατός, με την εταιρεία να εξυπηρετεί συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύρια πελάτες (600.000 εξ αυτών μέσω Anytime) σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Με ποσοστό διατήρησης πελατών άνω του 80% και τον εντυπωσιακό δείκτη ικανοποίησης NPS στο 69, η κ. Nieuwenhuizen επεσήμανε ότι οι καθημερινές αποφάσεις των ανθρώπων της εταιρείας είναι αυτές που χτίζουν μια ουσιαστική κληρονομιά για το αύριο.