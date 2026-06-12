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Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Ο κ. Καντώρος υπογράμμισε ότι ο στόχος για το 2030 είναι ο τριπλασιασμός του μεγέθους της εταιρείας, με την προσδοκία να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|12/6/2026
Sofos Insurance
Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης βρίσκεται η Interamerican, με την ηγεσία της εταιρείας να θέτει πλέον τον πήχη στα 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2030. Κατά τη διάρκεια των Sales Awards 2026, των βραβεύσεων των συνεργατών της Interamerican στη Στέγη Ωνάση, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιάννης Καντώρος, η Chief Commercial Officer, κ. Linda Nieuwenhuizen και ο Διευθυντής Πωλήσεων, κ. Σπύρος Οικονόμου, παρουσίασαν την πορεία της εταιρείας από το παρελθόν προς ένα διεθνοποιημένο μέλλον.

Η οικονομική μεγέθυνση της Interamerican είναι εντυπωσιακή.

Από έναν κύκλο εργασιών ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία κατάφερε σήμερα να ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά τον διπλασιασμό των μεγεθών της. Ο κ. Καντώρος υπογράμμισε ότι ο στόχος για το 2030 είναι ο τριπλασιασμός του μεγέθους της εταιρείας, με την προσδοκία να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αυτή η ανάπτυξη τροφοδοτείται από τη συνεχή γεωγραφική επέκταση:

  • 2016: Ισχυρή παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

  • 2017: Είσοδος στην αγορά της Κύπρου.

  • Σήμερα: Δυναμική παρουσία στη Ρουμανία με νέα γραφεία στο Βουκουρέστι και ήδη 30.000 πελάτες.

  • 2030: Φιλοδοξία για παρουσία σε τέσσερις έως έξι (ή και περισσότερες) ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφέρθηκε επίσης στην ουσία της ιδιωτικής ασφάλισης, φέρνοντας σαν παράδειγμα ένα περιστατικό που ορειβάτης στο Θιβέτ αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και σώθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα μέσω της Interamerican. “Πέρα από τους αριθμούς, πέρα από το ένα δις, τις πολλές χώρες, τα μεγάλα κέρδη, τις επενδύσεις, η Interamerican είναι μια εταιρεία που σώζει ζωές. Είναι μια εταιρεία που κάνει στους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται να ζουν περισσότερo, καλύτερα και προφανώς ασφαλέστερα”. Η φιλοσοφία της εταιρείας παραμένει σταθερή όπως εξήγησε καθώς “οι άνθρωποι είναι η καρδιά της”.

Στην καρδιά αυτής της νέας εποχής βρίσκεται η στρατηγική σύγκλιση της Interamerican με την Anytime, όπως ανέδειξε η Chief Commercial Officer, κ. Linda Nieuwenhuizen.

Υπό το κεντρικό θέμα «Create the Legacy», η κ. Nieuwenhuizen τόνισε ότι η σύμπνοια της εμπιστοσύνης και της τεχνογνωσίας της Interamerican με την ψηφιακή ευελιξία της Anytime δημιουργεί έναν ισχυρότερο οργανισμό. Ο αντίκτυπος αυτής της συνεργασίας είναι ήδη ορατός, με την εταιρεία να εξυπηρετεί συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύρια πελάτες (600.000 εξ αυτών μέσω Anytime) σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Με ποσοστό διατήρησης πελατών άνω του 80% και τον εντυπωσιακό δείκτη ικανοποίησης NPS στο 69, η κ. Nieuwenhuizen επεσήμανε ότι οι καθημερινές αποφάσεις των ανθρώπων της εταιρείας είναι αυτές που χτίζουν μια ουσιαστική κληρονομιά για το αύριο.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων, κ. Σπύρος Οικονόμου, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίστηκε εξωτερικές κρίσεις, όπως το πλαφόν στις αυξήσεις των κλάδων ζωής και υγείας τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Interamerican επέλεξε μια στρατηγική διαφοροποίησης, η οποία ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των πελατών.

Περιέγραψε πως η εταιρεία επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της:

  • Αύξηση 15% στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων όπως το Master Program και το Level Up.

  • Δημιουργία σύγχρονων εργαλείων, όπως το tablet για την ενημέρωση πελατών.

  • Σχεδιασμός ενός ιδανικού onboarding 100 ημερών για τους νέους συνεργάτες.

Καταλήγοντας, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι οι πελάτες και τα δίκτυα δεν αποτελούν απλώς προτεραιότητα, αλλά τον ίδιο τον λόγο ύπαρξης του οργανισμού, καθορίζοντας κάθε επένδυση και στρατηγική απόφαση για το μέλλον.

Η Interamerican είναι μία εταιρεία με ανθρωποκεντρική κουλτούρα, που επενδύει στις ομάδες αλλά και στην μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο κ. Γιώργος Σπαντιδάκης, Γενικός Διευθυντής της Interamerican Βοηθείας, που "παραδίδει τη σκυτάλη" στο Μιχάλη Θεοδωράκη. Αναφορά στην μακρόχρονη συνεργασία του κ. Σπαντιδάκη στην Interamerican έκανε ο Γιάννης Καντώρος, επισημαίνοντας την επί σειρά ετών συνεργασία τους αλλά και τη συμβολή του στον ασφαλιστικό κλάδο.

Σε μία ιδιαίτερη βραδιά η Interamerican βράβευσε τους συνεργάτες της. Με τα δίκτυα πωλήσεων και την εμπιστοσύνη των πελατών να αποτελούν τον λόγο ύπαρξης και την κινητήριο δύναμη κάθε απόφασης, η εταιρεία χτίζει το αύριο πάνω στη συλλογική προσπάθεια και την αδιάλειπτη εξωστρέφεια. Το ταξίδι προς τη νέα δεκαετία, την ανάπτυξη και τη διεθνή επέκτασή της, συνεχίζεται με το πάθος και την αποφασιστικότητα μιας ομάδας που πιστεύει ότι, πάνω από όλα, η εταιρεία είναι οι άνθρωποί της.

#Interamerican#Υγεία#Anytime#Commercial#Διεθνή
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Atladiki

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