Η NUVIA στήριξε τη δράση καθαρισμού της KARABINIS MEDICAL

Η NUVIA Insurance Brokers συμμετείχε ενεργά στη δράση περιβαλλοντικού καθαρισμού που διοργάνωσε η KARABINIS MEDICAL την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στον Δήμο Παιανίας, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Η Φροντίδα για το Περιβάλλον είναι στο DNA μας».

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Παιανίας και τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, συγκεντρώνοντας εργαζομένους, συνεργάτες και εθελοντές με κοινό στόχο την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Στο πλαίσιο της δράσης, η NUVIA υποστήριξε τους συμμετέχοντες προσφέροντας μπάρες δημητριακών, ενώ στελέχη της συμμετείχαν ενεργά στον καθαρισμό της περιοχής. Ανάμεσά τους ήταν και ο Γενικός Διευθυντής της NUVIA, κ. Σπήλιος Πετρόπουλος, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για έναν καθαρότερο Υμηττό.

Η ανταπόκριση και η συμμετοχή όλων υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς κατά τη διάρκεια της δράσης συλλέχθηκαν περισσότεροι από 1,5 τόνοι απορριμμάτων, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και πολιτών μπορεί να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για το περιβάλλον.