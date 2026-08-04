ΕΑΔΕ: Συνάντηση εργασίας με την κα Μιλένα Αποστολάκη

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος πραγματοποίησε την Δευτέρα, 3 Αυγούστου, συνάντηση εργασίας με την κα Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Βορείου Τομέα Αθηνών και Υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας, με αρμοδιότητες στους τομείς των Τραπεζών, του Ιδιωτικού Χρέους και της Προστασίας Δανειοληπτών, καθώς και των Επενδύσεων.

Από την ΕΑΔΕ, παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης κος Κωνσταντίνος Ρούσσης καθώς και τα Μέλη κ.κ. Γιώργος Χατζηγεωργάκης και Χάρης Αλεξόπουλος.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, συζητήθηκαν θέματα του χώρου της ιδιωτικής ασφάλισης και του κλάδου της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με γνώμονα την υγιή ανάπτυξη του κλάδου.

Σταθερά προσηλωμένη στις αξίες και τις αρχές του ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου, της γνώσης, του σεβασμού και της αλήθειας, η ΕΑΔΕ, με την συνέπεια που την διακρίνει, συνεχίζει αδιάλειπτα το έργο της για την ανάδειξη και την ουσιαστική προώθηση των ζητημάτων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων, μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις.