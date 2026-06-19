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ΥΓΕΙΑ

ΙΑΣΩ: Πρόληψη με ολοκληρωμένα πακέτα check up για παιδιά

Το ΙΑΣΩ έχει αναπτύξει μια σειρά ολοκληρωμένων πακέτων παιδιατρικού προληπτικού ελέγχου

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|19/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
ΙΑΣΩ: Πρόληψη με ολοκληρωμένα πακέτα check up για παιδιά

Τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού προληπτικού ελέγχου στην παιδική ηλικία αναδεικνύει η Παιδιατρική Κλινική του ΙΑΣΩ μέσα από το μήνυμα «Μυστική Αποστολή», το οποίο έχει στόχο να υπενθυμίσει ότι η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ευεξία τους.

Όπως επισημαίνει το ΙΑΣΩ, κάθε παιδί είναι ένας μικρός εξερευνητής που καθημερινά ανακαλύπτει τον κόσμο μέσα από το παιχνίδι, τη μάθηση και τις νέες εμπειρίες. Σε αυτή τη διαδρομή, η φροντίδα της υγείας του αποτελεί μία από τις σημαντικότερες «αποστολές».

Το ΙΑΣΩ έχει αναπτύξει μια σειρά ολοκληρωμένων πακέτων παιδιατρικού προληπτικού ελέγχου, σχεδιασμένα από εξειδικευμένους ιατρούς και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ηλικίας. Τα πακέτα εστιάζουν στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη συνολική παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων.

Η Παιδιατρική Κλινική του ΙΑΣΩ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία ενός φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά. Με παιδοκεντρική προσέγγιση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επιδιώκει κάθε επίσκεψη να μετατρέπεται σε μια θετική εμπειρία, μειώνοντας το άγχος που συχνά συνοδεύει τις ιατρικές εξετάσεις και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους.

Τα πακέτα προληπτικών εξετάσεων περιλαμβάνουν:

Ολοκληρωμένο Καρδιολογικό Έλεγχο – 65€

Ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex και καρδιολογική εξέταση.

Βασικό Πακέτο – 80€

Οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex και καρδιολογική εξέταση.

Έλεγχο Άθλησης – 80€

Οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex, καρδιολογική εξέταση και δερματολογικός έλεγχος.

Ολοκληρωμένο ΩΡΛ Έλεγχο – 40€

ΩΡΛ εξέταση, ακοόγραμμα και τυμπανόγραμμα.

Έλεγχο & Διαχείριση Σωματικού Βάρους – 75€

Εξέταση από Παιδίατρο - Ενδοκρινολόγο και Διατροφολόγο - Διαιτολόγο με τη μέθοδο αξιολόγησης σωματικής σύστασης BOD POD και χορήγηση διαιτολογίου.

Έλεγχο Σπονδυλικής Στήλης - Σκολίωσης – 59€

Κλινική εξέταση από Παιδοορθοπαιδικό και ακτινολογικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης.

Έλεγχος Στάσης & Βάδισης – 50€

Εμβιομηχανική ανάλυση στήριξης πελμάτων, πελματογράφημα και αξιολόγηση των ευρημάτων.

Τα πακέτα προληπτικού ελέγχου απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω και πραγματοποιούνται καθημερινά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα 210 6383503 και 210 6383070-072 (09:00 – 17:00), έως και 30/10/2026.

Για τη διενέργεια των εξετάσεων, απαιτείται η προσκόμιση του βιβλιαρίου του ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του παιδιού. Το κόστος των πακέτων επιβαρύνεται με επιπλέον 3€, όπου απαιτείται, βάσει του Ν. 5102/2024 (άρθρο 25 – ΦΕΚ Α΄ 55).

#Ιασω#Αποστολή
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Europi Insurance

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