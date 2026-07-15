Insurance Daily
ALLIANZ "Paralympic Movement"
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Νέα Διάκριση για την Carglass® Ελλάδος

Μία ακόμη διεθνή διάκριση απέσπασε η Carglass® Ελλάδος στον παγκόσμιο θεσμό Belron® Exceptional People Awards 2026, που διοργανώνει η μητρική εταιρεία Belron®

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|15/7/2026
NN Hellas Orange health
Νέα Διάκριση για την Carglass® Ελλάδος

Τα Belron® Exceptional People Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης του ομίλου Belron®, επιβραβεύοντας κάθε χρόνο εργαζομένους και ομάδες από περισσότερες από 30 χώρες για την εξαιρετική συνεισφορά τους στους πελάτες, τους συναδέλφους και τις τοπικές κοινωνίες. Ανάμεσα στους χιλιάδες εργαζομένους του ομίλου παγκοσμίως, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων και ομάδων λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση, γεγονός που καθιστά τα BEPA μία από τις υψηλότερες εσωτερικές αναγνωρίσεις του οργανισμού.

Η ομάδα Recontact της Carglass® Ελλάδος, αποτελούμενη από τις Όλγα Ματαράγκα, Ιωάννα Πατίτσα, Κατερίνα Παυλιδάκη και Εύα Σαραντοπούλου, διακρίθηκε στα BEPA 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσήλωση της εταιρείας στην ποιοτική και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.

Η ομάδα ξεχώρισε για τη συμβολή της στη διαδικασία recontact, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας. Με συνέπεια, ταχύτητα ανταπόκρισης και ουσιαστική υποστήριξη προς τους οδηγούς, συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας εξυπηρέτησης και στην εύρυθμη λειτουργία του Customer Contact Center.

Παράλληλα, διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας, καθώς και για τη συμβολή της στη διαχείριση περιστατικών που σχετίζονται με παραμετροποιήσεις ADAS, υποστηρίζοντας την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των οδηγών.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της καθημερινής προσπάθειας των ανθρώπων της Carglass® Ελλάδος, οι οποίοι με επαγγελματισμό, ομαδικότητα και αφοσίωση στις αξίες της εταιρείας συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στην παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Η Carglass® Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της βασίζεται στη γνώση, τη δέσμευση και το πάθος των εργαζομένων της για συνεχή βελτίωση και παροχή κορυφαίων υπηρεσιών.

#Carglass®
Designia
Atladiki

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 40 χρόνια ΕΣΑΠΕ
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Cypria Life
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Carglass® Ελλάδος: Αναγνώριση της υψηλής τεχνικής κατάρτισης

Carglass® Ελλάδος: Αναγνώριση της υψηλής τεχνικής κατάρτισης

Δράση "Job Shadow" από την Carglass®

Δράση "Job Shadow" από την Carglass®

Νέα διάκριση για την Carglass® Ελλάδος από τη Belron

Νέα διάκριση για την Carglass® Ελλάδος από τη Belron

Η Carglass® στηρίζει το «Μαζί για το Παιδί»

Η Carglass® στηρίζει το «Μαζί για το Παιδί»

Carglass®: Bazaar για την υποστήριξη του συλλόγου «Αμυμώνη»

Carglass®: Bazaar για την υποστήριξη του συλλόγου «Αμυμώνη»

Carglass®: Το κορυφαίο Δίκτυο Παραμετροποίησης ADAS στην Ελλάδα

Carglass®: Το κορυφαίο Δίκτυο Παραμετροποίησης ADAS στην Ελλάδα

Belron®: Θετική έκβαση η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γερμανίας για απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα οχημάτων

Belron®: Θετική έκβαση η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γερμανίας για απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα οχημάτων

Στρατηγική συνεργασία Euroins και Carglass®

Στρατηγική συνεργασία Euroins και Carglass®

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026Ethica

Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή