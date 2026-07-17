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Διαψεύδει δημοσίευμα για το ΙΑΣΩ η Τράπεζα Πειραιώς

Τι αναφέρει σχετικά με σχέδιο δημιουργίας εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/7/2026
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Διαψεύδει δημοσίευμα για το ΙΑΣΩ η Τράπεζα Πειραιώς

Σε σχέση με χθεσινό δημοσίευμα που αναφέρει ότι "έκλεισε deal Τράπεζας Πειραιώς - ΙΑΣΩ" και ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας "ολοκληρώνει την εξαγορά του ΙΑΣΩ", σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα διευκρινίζει τα εξής:

Τράπεζα Πειραιώς γενικά δεν σχολιάζει φήμες· επιθυμεί ωστόσο να τονίσει ότι το δημοσίευμα δεν είναι ακριβές ως προς το ρόλο που της αποδίδεται. Η Τράπεζα αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ», όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα. Ομοίως, οποιαδήποτε αναφορά σε σχέδιο δημιουργίας εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Τράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών, δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της Τράπεζας για το ορατό μέλλον.

Πέραν της ανωτέρω διευκρίνισης στα όσα την αφορούν, η Τράπεζα απέχει από κάθε άλλη τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν ιδιωτικές συναλλαγές τρίτων επενδυτών".


#Εθνική Ασφαλιστική#Ιασω#Τράπεζα Πειραιώς#Ασφαλιστική
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