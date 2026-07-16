Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρίσκεται μπροστά σε έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό. Οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν, η ταχύτητα έχει γίνει βασικό κριτήριο εξυπηρέτησης και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής καλείται πλέον να διαχειριστεί πολύ περισσότερα δεδομένα, προϊόντα και καθημερινές εργασίες.

γράφει ο Νίκος Μωράκης

Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς ένα χρήσιμο συμπλήρωμα. Είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα κάθε σύγχρονου ασφαλιστικού οργανισμού. Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι μόνο πόσα ψηφιακά εργαλεία διαθέτει μια εταιρεία, αλλά αν αυτά διευκολύνουν πραγματικά την καθημερινότητα των συνεργατών και βελτιώνουν την εμπειρία του τελικού πελάτη.

Η περίπτωση της Allsafe παρουσιάζει, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή της ασφαλιστικής εργασίας: από τη σύγκριση και την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος μέχρι τη διαχείριση του πελατολογίου, την εσωτερική διεκπεραίωση των αιτημάτων και την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου μετά την πώληση.

Δεν μιλάμε, επομένως, για αποσπασματικές τεχνολογικές εφαρμογές. Μιλάμε για μια συνολική φιλοσοφία λειτουργίας που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται και αναπτύσσεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

1. Ο χρόνος του ασφαλιστικού συμβούλου αποκτά μεγαλύτερη αξία

Η καθημερινότητα ενός επαγγελματία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι απαιτητική. Χρειάζεται να αναζητά και να συγκρίνει προγράμματα, να ελέγχει καλύψεις και εξαιρέσεις, να παρακολουθεί ανανεώσεις, να διαχειρίζεται εκκρεμότητες και ταυτόχρονα να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους πελάτες του.

Όσο περισσότερος χρόνος καταναλώνεται σε επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες, τόσο λιγότερος απομένει για εκείνο που αποτελεί την πραγματική αξία του επαγγέλματος: τη συμβουλή, την κατανόηση του κινδύνου και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Το Allsafe Portal επιχειρεί να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Μέσα από την εξελιγμένη λειτουργία πολυτιμολόγησης, ο συνεργάτης μπορεί, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να συγκρίνει προγράμματα και καλύψεις από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς.

Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρει μόνο μεγαλύτερη ταχύτητα. Επιτρέπει στον ασφαλιστικό σύμβουλο να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαθέσιμων επιλογών και να προτείνει στον πελάτη μια λύση προσαρμοσμένη στις πραγματικές του ανάγκες. Η τεχνολογία, δηλαδή, δεν αντικαθιστά τη συμβουλευτική εργασία. Την ενισχύει, παρέχοντας στον επαγγελματία καλύτερη και ταχύτερη πληροφόρηση.

2. Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό γραφείο για τον συνεργάτη

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το CRM Συνεργατών της Allsafe. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «έξυπνο» ψηφιακό γραφείο, προσβάσιμο από κάθε συσκευή, το οποίο συγκεντρώνει σε ένα περιβάλλον όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία ενός ασφαλιστικού γραφείου.

Ο συνεργάτης μπορεί

να ελέγχει το χαρτοφυλάκιό του,

να παρακολουθεί τα συμβόλαια και τις ανανεώσεις,

να διαχειρίζεται τις καθημερινές του εργασίες και τις εκκρεμότητες, αλλά και

να έχει άμεση εικόνα των νέων εργασιών και της διατηρησιμότητας του πελατολογίου του.

Αυτή η ενοποίηση των πληροφοριών είναι σημαντικότερη από όσο ενδεχομένως φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Ένα μεγάλο μέρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς οφείλεται στον κατακερματισμό: διαφορετικές εφαρμογές, ξεχωριστά αρχεία, πληροφορίες που βρίσκονται σε emails και εκκρεμότητες που συχνά παρακολουθούνται χειροκίνητα.

Όταν όλα αυτά συγκεντρώνονται σε ένα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, ο διαμεσολαβητής αποκτά καλύτερη εικόνα της επιχείρησής του και μπορεί να οργανώσει αποτελεσματικότερα την ανάπτυξή της. Δεν γνωρίζει απλώς τι έχει συμβεί, αλλά και τι πρέπει να ακολουθήσει: ποια συμβόλαια ανανεώνονται, ποιοι πελάτες χρειάζονται επικοινωνία και ποιες ευκαιρίες μπορούν να αξιοποιηθούν.

3. Ψηφιοποίηση και στην «καρδιά» της εταιρείας

Η πραγματική ψηφιακή ωριμότητα ενός οργανισμού δεν κρίνεται μόνο από τα εργαλεία που βλέπει ο συνεργάτης ή ο πελάτης. Κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εσωτερικά η ίδια η εταιρεία.

Στην Allsafe, τα επιμέρους τμήματα είναι διασυνδεδεμένα μέσα από ένα ενιαίο CRM εσωτερικών λειτουργιών. Κάθε αίτημα συνεργάτη λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό ticket, ώστε να μπορεί να καταγράφεται, να προωθείται στο αρμόδιο τμήμα και να παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή του.