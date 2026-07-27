Οι πυρκαγιές σαρώνουν την Ευρώπη και έχουν οδηγήσει πάνω από 300.000 ανθρώπους στο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν το Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η Ισπανία για πρώτη φορά κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιών.