Οι πυρκαγιές σαρώνουν την Ευρώπη και έχουν οδηγήσει πάνω από 300.000 ανθρώπους στο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν το Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η Ισπανία για πρώτη φορά κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιών.
Σχόλια
Φόρτωση...
Top 5 Trending
Διαμεσολάβηση
Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;
Newsletter
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες