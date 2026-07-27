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Μάχονται με τις φλόγες Ισπανία και Γαλλία (video)

300.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|27/7/2026
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Μάχονται με τις φλόγες Ισπανία και Γαλλία (video)

Οι πυρκαγιές σαρώνουν την Ευρώπη και έχουν οδηγήσει πάνω από 300.000 ανθρώπους στο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν το Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η Ισπανία για πρώτη φορά κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιών.

#Ισπανία
interasco
Atladiki

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