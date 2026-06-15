Με δυναμική παρουσία συμμετείχε η MDRT Hellas στο ετήσιο συνέδριο του Million Dollar Round Table (MDRT), το κορυφαίο διεθνές γεγονός για τους επαγγελματίες των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκε φέτος στο Anaheim της Καλιφόρνιας, στην ευρύτερη περιοχή του Los Angeles.

Η ελληνική αποστολή αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, αριθμώντας συνολικά 14 συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν τα μέλη MDRT Άννα Νικηφορίδου, Νικόλας Γογγάκης, Δημήτρης Μαντάκος, Θωμάς Πουρλίδας, Δημοσθένης Συκοβάρης, Γιάννης Τσαλπαράς, Κυριάκος Χατζηστεφάνου, Νικόλας Μαγγανάρης, Takvor Aventisian, Βάλια Μορφωνιού και η Κατερίνα Χαραλαμπίδου, η οποία ως Country Chair MDRT Hellas συνόδευσε την ελληνική αποστολή στο συνέδριο.

Από το MDRT Academy συμμετείχαν ο Δημήτρης Λουκοφτσής και η Έλλη Μαργαριτίδη, ενώ την ελληνική παρουσία ενίσχυσε και το μέλος του MDRT Leadership, Θωμάς Παπαθανασίου.

Ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την ελληνική αποστολή αποτέλεσε η συμμετοχή των Θωμά Πουρλίδα και Δημοσθένη Συκοβάρη ως ομιλητών στο MDRT ConneXion Zone, μία από τις πλέον δημοφιλείς εκπαιδευτικές πλατφόρμες του συνεδρίου, όπου μέλη από όλο τον κόσμο μοιράζονται ιδέες, πρακτικές και εμπειρίες με συναδέλφους τους. Η παρουσία δύο Ελλήνων επαγγελματιών σε ρόλο ομιλητή σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές βήμα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική κοινότητα του MDRT και επιβεβαιώνει ότι η γνώση, η εμπειρία και οι καλές πρακτικές που αναπτύσσονται στη χώρα μας μπορούν να εμπνεύσουν συναδέλφους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως MDRT Hellas αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη διάκριση και για την εξαιρετική εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον του MDRT.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες παγκόσμιου επιπέδου, εκπαιδευτικές συνεδρίες και συζητήσεις που ανέδειξαν τις σημαντικότερες προκλήσεις και ευκαιρίες του σύγχρονου επαγγελματία συμβούλου. Κεντρικά θέματα αποτέλεσαν η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της ανθρώπινης σύνδεσης με τον πελάτη, η ηγεσία, η προσωπική ανάπτυξη και η δημιουργία συμβουλευτικών πρακτικών με ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.

Το μήνυμα που κυριάρχησε στις εργασίες του συνεδρίου ήταν ξεκάθαρο: σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, η γνώση, η προσαρμοστικότητα και οι ανθρώπινες σχέσεις παραμένουν τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Στο πλαίσιο της ελληνικής παρουσίας πραγματοποιήθηκε και το καθιερωμένο MDRT Power Table της MDRT Hellas, αυτή τη φορά σε ένα ιδιαίτερα όμορφο steak house της περιοχής, όπου τα μέλη είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες και πρακτικές που αποκόμισαν από το συνέδριο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινότητα του MDRT.