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Μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Κλιμάκια του υπουργείου Κλιματικής  Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν μεταβεί στην περιοχή

Βίκυ ΓερασίμουΒίκυ Γερασίμου|6/7/2026
Athinaiki
Μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Ολοσχερή καταστροφή τριών επιχειρήσεων και σημαντικές ζημιές σε μονάδες άφησε πίσω της η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ωστόσο δεν προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες παρά στον εξωτερικό χώρο αυλών. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι ασφαλισμένες ζημιές είναι από μηδενικές έως πολύ περιορισμένες.

Την ίδια στιγμή μεγάλη ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί από τις αναθυμιασεις για την υγεία των κατοίκων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Κλιμάκια του υπουργείου Κλιματικής  Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν μεταβεί στην περιοχή του Ωραιόκαστρου, ενώ και τα τμήματα των ασφαλιστικών εταιρειών βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η περίοδος που εκδηλώνονται πυρκαγιές στην χώρα. Το 2025 μόνο καταγράφηκαν από την πυροσβεστική 9.777 ενάρξεις πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. 

#Υγεία#Φωτιά
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