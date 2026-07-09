Σημαντική διάκριση για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Με συνέπεια στη δέσμευσή του για την ανάδειξη και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών ενσωμάτωσης και εφαρμογής των αρχών του ESG και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης – CRI, για 18η συνεχόμενη χρονιά, διοργάνωσε με επιτυχία τον ετήσιο θεσμό CR Index Awards, αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ξεχώρισαν για τη μετρήσιμη υπευθυνότητά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Όμιλος λαμβάνει μέρος στη συγκεκριμένη αξιολόγηση του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης και το γεγονός ότι πέρυσι είχε κατακτήσει το Silver Award αποδεικνύει την τεράστια πρόοδό του σε μόλις έναν χρόνο.

"Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μόλις σε έναν χρόνο καταφέραμε να ανέβουμε στην Gold βαθμίδα του Corporate Responsibility (CR) Index 2025-2026 συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο 500 ερωτήσεων και υποερωτημάτων και 342 σελίδων. Νιώθουμε ότι στο ταξίδι της βιωσιμότητας, είμαστε συνοδοιπόροι με όλους εσάς, τους οργανισμούς που επιλέγουμε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα επιδεικνύοντας μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο πυρήνας της βιωσιμότητας δε βρίσκεται στους δείκτες και τη συμμόρφωση, αλλά στην ηγεσία με σκοπό, στη βούληση και την αποφασιστικότητα. Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη και την Kinsen, για πρώτη φορά φέτος, και χωρίς να αποτελεί υποχρέωση ακόμα για εμάς, δημοσιεύουμε τις Εκθέσεις Βιωσιμότητας 2025 οι οποίες έχουν καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα European Sustainability Reporting Standards (ESRS) τα οποία προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε και να ωριμάζουμε από πλευράς ESG επιδόσεων εντάσσοντας υπεύθυνες εταιρικές διαδικασίες και πρακτικές, ενσωματώνοντας σταθερά το ESG στη στρατηγική μας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά μας. Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλο τον οργανισμό και τους συναδέλφους που συμβάλλουν στην πρόοδο και την αριστεία μας."

Ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο και το σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά, βάσει 100 διεθνών κριτηρίων, που σήμερα είναι προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα. Πρόκειται για ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση των ESG Ratings, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία των εταιρειών προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαιτέρως προς τους επενδυτές και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

O CR Index (Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης) αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Στην Ελλάδα o CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ESG, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους.