Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη:Τρίτη Έκθεση Βιωσιμότητας 2025

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη δημοσίευσε την τρίτη Έκθεση Βιωσιμότητας για το έτος αναφοράς 2025.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις δραστηριότητες του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη,σε Ελλάδα, Ρουμανία, και Βουλγαρία και Κύπρο για το 2025, ακολουθώντας κοινό πεδίο εφαρμογής για όλες τις θυγατρικές του εταιρείες και προσφέροντας μια συνολική εικόνα του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού του αποτυπώματος.

Η Έκθεση καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που έχουν αναγνωριστεί ως ουσιώδεις στο πλαίσιο της Αξιολόγησης Διπλής Σημαντικότητας (ΑΔΣ/DMA) τόσο στις ίδιες τις δραστηριότητες του Ομίλου όσο και στην ανάντη και κατάντη αλυσίδα αξίας του.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέφερε σχετικά: «Ο συνεχής σεβασμός στις Αρχές, τις Αξίες, τον Σκοπό και την Κληρονομιά του Ομίλου μας αποτελεί την πυξίδα μας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που διαγράφουμε χρόνο με τον χρόνο σε αυτό το ταξίδι της βιωσιμότητας. Το 2025 αποτελεί μία χρονιά-ορόσημο για εμάς καθώς σε εντελώς εθελοντικό επίπεδο, αποφασίσαμε να καταρτίσουμε την τρίτη Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την επίδρασή μας στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να ωριμάζουμε, να βελτιωνόμαστε και να αξιοποιούμε τους δείκτες βιωσιμότητας ενσωματώνοντάς τους στη στρατηγική μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μας.»

Περιβάλλον και Bιώσιμη Kινητικότητα

- Eξασφάλιση 100% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Λεωφ. Αθηνών μέσω αγοράς εγγυήσεων προέλευσης

- 15% μείωση σε σχέση με το 2024 της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε ΑΠΕ και της βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων

- 21,4% μείωση των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (Location-based Scope 2) σε σχέση με το 2024.

- 14,1% μείωση των έμμεσων εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου (Market-based Scope 2) σε σχέση με το 2024.

- Ενίσχυση Ηλεκτροκίνησης με το 82% των εκθεσιακών οχημάτων να είναι χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, αύξηση 3,8% σε σύγκριση με το 2024.

- Παρακολούθηση και διαχείριση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου με σαφείς βελτιώσεις των έμμεσων εκπομπών Scope 3 σε επιμέρους κατηγορίες.

Διαχείριση Πόρων και Υπεύθυνη Λειτουργία

- 78% μείωση της ποσότητας μη επικίνδυνων αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε τελική διάθεση σε σχέση με το 2024.

- 433,99 τόνοι μη επικίνδυνων αποβλήτων εκτρέπονται από την τελική διάθεση μέσω ανακύκλωσης.

- 100% (164,85 τόνοι) των επικίνδυνων αποβλήτων εκτρέπονται από την τελική διάθεση μέσω ανακύκλωσης.

- 7 Περιβαλλοντικές Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

Οι Άνθρωποί μας