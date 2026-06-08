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Πρακτικές από τη διαχείριση κινδύνων σε τοπικό επίπεδο

To συνέδριο του Money Review της Καθημερινής με Content και Communication Partner την Morax Media θα γίνει στο “Φάρο” του ΚΠΙΣΝ.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|8/6/2026
Sofos Insurance
Πρακτικές από τη διαχείριση κινδύνων σε τοπικό επίπεδο

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές, αλλά και στην πρώτη γραμμή της αποκατάστασης και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Ο Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας, ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου, στις 10 Ιουνίου στο NatCat Summit θα συζητήσουν πώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχειρίζονται τους κινδύνους των ακραίων φυσικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Δείτε εδώ την agenda του συνεδρίου

Το πάνελ θα φέρει κοντά εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας για να μοιραστούν εμπειρίες και πρακτικές από τη διαχείριση κινδύνων σε τοπικό επίπεδο.

Από την πρόληψη και την ετοιμότητα έως την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη, η συζήτηση θα αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, τα διδάγματα από πρόσφατες φυσικές καταστροφές και τις δράσεις που απαιτούνται για την προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών.

To συνέδριο του Money Review της Καθημερινής με Content και Communication Partner την Morax Media θα γίνει στο “Φάρο” του ΚΠΙΣΝ.


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#Δράσεις#Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών#Κπισν#Τους Κινδύνους#Morax Media#Natcat Summit#Φυσικές Καταστροφές
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