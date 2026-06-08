Οι τοπικές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές, αλλά και στην πρώτη γραμμή της αποκατάστασης και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Ο Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας, ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου, στις 10 Ιουνίου στο NatCat Summit θα συζητήσουν πώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχειρίζονται τους κινδύνους των ακραίων φυσικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

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Το πάνελ θα φέρει κοντά εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας για να μοιραστούν εμπειρίες και πρακτικές από τη διαχείριση κινδύνων σε τοπικό επίπεδο.

Από την πρόληψη και την ετοιμότητα έως την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη, η συζήτηση θα αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, τα διδάγματα από πρόσφατες φυσικές καταστροφές και τις δράσεις που απαιτούνται για την προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών.