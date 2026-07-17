Η σημασία της συλλογικής προσφοράς στους συντονιστές (video)

Στη σημασία της συλλογικής προσφοράς στον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γαβαλάκης, Γ.Γ του ΕΕΑ, στη δική του παρέμβαση στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της ένωσης. Μίλησε για την ιστορική διαδρομή του ΕΣΑΠΕ που αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο για τον σχεδιασμό του μέλλοντος για το επάγγελμα.
Τέλος, επιβεβαίωσε τη διαρκή στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
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