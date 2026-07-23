Σε ανακοίνωσή του ο όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αναφέρει:

"Στον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ πιστεύουμε ότι η ασφάλιση αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από ανθρώπινη παρουσία, άμεση εξυπηρέτηση και σχέση εμπιστοσύνης. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε διαχρονικά στην ανάπτυξη ενός διευρυμένου δικτύου υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, ώστε να βρισκόμαστε κοντά στους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Με περισσότερα από 80 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ διασφαλίζει ότι κάθε ασφαλισμένος έχει άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη, αξιόπιστη ενημέρωση και ποιοτικές υπηρεσίες. Η παρουσία μας δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά εκτείνεται στην ελληνική επικράτεια, γιατί πιστεύουμε ότι η ασφάλιση και η φροντίδα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Σε κάθε υποκατάστημα, οι άνθρωποί μας βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, προσφέροντας εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και ουσιαστική καθοδήγηση. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες του Ομίλου ενημερώνουν υπεύθυνα, απαντούν άμεσα στις ανάγκες των ασφαλισμένων και συμβάλλουν στην επιλογή των ασφαλιστικών λύσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της ζωής.