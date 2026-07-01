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Με πιστοποίηση Ethos Platinum η Groupama

Συγκέντρωσε βαθμολογία 96,23%, έναντι 94,34% κατά την προηγούμενη αξιολόγηση, προσεγγίζοντας το άριστα

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|1/7/2026
Athinaiki
Με πιστοποίηση Ethos Platinum η Groupama

Η Groupama Ασφαλιστική ανανέωσε για ακόμη μία χρονιά την πιστοποίηση Ethos Platinum, την ανώτατη διάκριση του Προτύπου Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ETHOS, αποτυπώνοντας στην πράξη τη διαχρονική φιλοσοφία της εταιρείας να τοποθετεί την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της λειτουργίας της.

Η φετινή αξιολόγηση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας, η οποία συγκέντρωσε βαθμολογία 96,23%, έναντι 94,34% κατά την προηγούμενη αξιολόγηση, προσεγγίζοντας το άριστα. Οι αρχές ESG (Environmental, Social, Governance) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της Groupama Ασφαλιστικής και ενσωματώνονται απόλυτα στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία λαμβάνει αποφάσεις και δημιουργεί διαχρονική αξία για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Το Πρότυπο ETHOS, που έχει αναπτυχθεί από το CSR HELLAS σε συνεργασία με την EUROCERT, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την εταιρική υπευθυνότητα, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η διαφάνεια, η προστασία του περιβάλλοντος, οι εργασιακές πρακτικές, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σχέση με τους πελάτες και τους συνεργάτες, καθώς και η συμβολή στην κοινωνία.

Με αφορμή τη νέα διάκριση, ο CEO της Groupama Ασφαλιστικής, κ. Hassène Feki, δήλωσε: «Η ανανέωση της πιστοποίησης Ethos Platinum, με ακόμα υψηλότερη βαθμολογία από εκείνη του 2025, αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συνέπειας με την οποία λειτουργούμε καθημερινά. Για εμάς, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι μια διαρκής δέσμευση για εξέλιξη, διαφάνεια και δημιουργία αξίας για όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της Groupama Ασφαλιστική προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει την ασφαλιστική τεχνογνωσία με την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας της.

#Csr Hellas#Esg#Ethos#Eurocert#Ασφαλιστική#Επιχειρηματικότητα
interasco
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