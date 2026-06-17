Η Marseaux στην καμπάνια της ΕΑΕΕ: "Aν απόψε φύγω, θα φτάσω"

Στις 16 Ιουνίου ξεκίνησε η νέα καμπάνια της ΕΑΕΕ για την οδική ασφάλεια με τίτλο «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις». Με τη συμμετοχή της Marseaux, μιας από τις πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της νέας μουσικής γενιάς, και του dPans. .

Με τη συμμετοχή δύο δημιουργών με ιδιαίτερη απήχηση στις νεότερες ηλικίες, η καμπάνια αξιοποιεί τη δύναμη της μουσικής και ενός τραγουδιού που ήδη αγαπιέται από το κοινό, ώστε ένα σημαντικό μήνυμα να φτάσει εκεί όπου έχει πραγματικά αξία: στις ίδιες τις παρέες. Η καμπάνια αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να παίξει η παρέα στην αποφυγή ενός τροχαίου ατυχήματος όταν υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ και υπενθυμίζει ότι η ασφαλής επιστροφή στο σπίτι είναι μέρος της βραδιάς. Έναρξη και μέσα προβολής Η καμπάνια θα προβληθεί στην τηλεόραση, στους κινηματογράφους, στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram και TikTok), με στόχο να φτάσει σε ένα ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζει ένα ουσιαστικό κοινωνικό μήνυμα με μια σύγχρονη προσέγγιση επικοινωνίας, αναδεικνύοντας ένα εξωστρεφές και σύγχρονο πρόσωπο της ασφαλιστικής αγοράς.