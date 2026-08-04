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Cyber Snack: Τι πρέπει να ξέρετε για τα Smart Glasses (video)

Τι ισχύει όσον αφορά την καταγραφή video

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|4/8/2026
Sofos Insurance
Cyber Snack: Τι πρέπει να ξέρετε για τα Smart Glasses (video)

Tα Smart Glasses κάποτε βλέπαμε μόνο σε sci‑fi ταινίες. Τα σημερινά έξυπνα γυαλιά μοιάζουν με απλά γυαλιά οράσεως, αλλά κρύβουν μέσα τους αισθητήρες, κάμερες και AI. Η τεχνολογία γίνεται πλέον αόρατη.



Τι κάνουν;
• Επαγγελματικά: Χειρουργοί βλέπουν δεδομένα live. Τεχνικοί λαμβάνουν οδηγίες την ώρα της εργασίας.
• Προσωπικά: Καταγραφή βίντεο, real‑time μετάφραση, παρακολούθηση παλμών και διάθεσης.
Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα… Η καταγραφή είναι σχεδόν αόρατη. Αρχές όπως η CNIL προειδοποιούν: η ιδιωτικότητα σε δημόσιους χώρους απειλείται, γιατί μπορεί να καταγράφεσαι χωρίς να το γνωρίζεις.

Cyber Tip: Η «εξαίρεση οικιακής χρήσης» ισχύει μόνο αν κρατάτε τα βίντεο για εσάς. Αν τα ανεβάσετε online, γίνεστε υπεύθυνοι επεξεργασίας και χρειάζεστε συγκατάθεση τρίτων.

Κίνδυνοι ασφαλείας: Smart glasses = μικρή μπαταρία → συχνά αδύναμη κρυπτογράφηση. Επιπλέον: malware, υποκλοπές, spying, κλοπή συσκευής.

Τι πρέπει να κάνετε:
• Ενημερώστε όταν η συσκευή είναι ενεργή.
• Απενεργοποιήστε τα σε ευαίσθητους χώρους.
• Ζητήστε ρητή συγκατάθεση πριν ανεβάσετε περιεχόμενο.

Πηγή άρθρου: LinkedIn Nikos Georgopoulos

#Linkedin#Youtube#Οδηγίες
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