Tα Smart Glasses κάποτε βλέπαμε μόνο σε sci‑fi ταινίες. Τα σημερινά έξυπνα γυαλιά μοιάζουν με απλά γυαλιά οράσεως, αλλά κρύβουν μέσα τους αισθητήρες, κάμερες και AI. Η τεχνολογία γίνεται πλέον αόρατη.
Τι κάνουν;
• Επαγγελματικά: Χειρουργοί βλέπουν δεδομένα live. Τεχνικοί λαμβάνουν οδηγίες την ώρα της εργασίας.
• Προσωπικά: Καταγραφή βίντεο, real‑time μετάφραση, παρακολούθηση παλμών και διάθεσης.
Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα… Η καταγραφή είναι σχεδόν αόρατη. Αρχές όπως η CNIL προειδοποιούν: η ιδιωτικότητα σε δημόσιους χώρους απειλείται, γιατί μπορεί να καταγράφεσαι χωρίς να το γνωρίζεις.
Cyber Tip: Η «εξαίρεση οικιακής χρήσης» ισχύει μόνο αν κρατάτε τα βίντεο για εσάς. Αν τα ανεβάσετε online, γίνεστε υπεύθυνοι επεξεργασίας και χρειάζεστε συγκατάθεση τρίτων.
Κίνδυνοι ασφαλείας: Smart glasses = μικρή μπαταρία → συχνά αδύναμη κρυπτογράφηση. Επιπλέον: malware, υποκλοπές, spying, κλοπή συσκευής.
Τι πρέπει να κάνετε:
• Ενημερώστε όταν η συσκευή είναι ενεργή.
• Απενεργοποιήστε τα σε ευαίσθητους χώρους.
• Ζητήστε ρητή συγκατάθεση πριν ανεβάσετε περιεχόμενο.
Πηγή άρθρου: LinkedIn Nikos Georgopoulos
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